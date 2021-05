LOSC Mercato : Christophe Galtier restera-t-il à Lille ?

Publié par ALEXIS le 11 mai 2021 à 22:00

Courtisé par l’OL et l’OGC Nice, Christophe Galtier sera-t-il encore l’entraîneur du LOSC la saison prochaine ? Aucune certitude pour instant, sauf que le coach de 54 ans doit prendre une décision importante sur son avenir à la fin de la saison, après trois ans et demi sur le banc de touche des Dogues.

LOSC : Galtier réfléchit pour éviter l'année de trop

Christophe Galtier est en passe de gagner le titre de Champion de France 2020-2021 avec le LOSC. À deux journées de la fin de la Ligue 1, son équipe est leader avec quatre points d’avance sur son dauphin le PSG. Mais même en cas de victoire, le coach de Lille OSC n’est pas certain de rester à Lille où son contrat est valide jusqu’en juin 2022. Christophe Galtier s’est retrouvé un peu fragilisé depuis l’éviction du président Gérard Lopez et le départ de son conseiller sportif Luis Campos. Proche des deux dirigeants partis en décembre 2020, il « avait noué de solides liens professionnels » avec eux.

D’après L’Équipe, l’ancien entraîneur de l’ASSE, qui « arrive en fin de cycle, sera attentif à ne pas faire la saison de trop » au LOSC. « Tous les témoins que nous avons interrogés laissent à penser que Christophe Galtier est sur le départ. Ses chances de rester dans le Nord sont donc infimes, quand bien même il a déclaré publiquement qu'il donnerait sa priorité aux Dogues », a indiqué le quotidien sportif.

L'OL et l'OGC Nice en embuscade

Pour rappel, le nouveau président Olivier Létang est enclin à la prolongation du contrat de Christophe Galtier, mais attend la fin de saison pour l'acter. D'autant que l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice souhaitent s’attacher les services du coach. Jean-Michel Aulas et le milliardaire britannique Jim Ratciffe ne veulent pas déstabiliser Christophe Galtier en ce moment, car il est à deux doigts de décrocher son premier titre de Champion de France. L'OL cherche à remplacer Rudi Garcia en fin de contrat en juin 2021 et les Aiglons sont quant à eux en quête du successeur de Patrick Vieira limogé en décembre 2020, provisoirement remplacé par Adrian Ursea.