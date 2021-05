LOSC Mercato : Succession Galtier, Letang prépare un gros coup

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2021 à 16:30

Sur le point de ravir le titre de Champion de France de Ligue 1 au PSG, Christophe Galtier n’est pas certain de continuer sur le banc du LOSC la saison prochaine. En quête d’un nouvel entraîneur, Olivier Létang, président du club lillois, pourrait frapper un très gros coup cet été.

Olivier Létang botte en touche sur l’avenir de Galtier

Nommé en 2017 après le licenciement de Marcelo Bielsa, Christophe Galtier est lié à Lille OSC jusqu’au 30 juin 2022. Mais à un an de la fin de son engagement, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne ne devrait pas rester au LOSC, titre ou non. Présent à l'occasion d'une conférence de presse d'inauguration d'un nouveau sponsor, le président du club lillois Olivier Létang a répondu à RMC Sport à propos de la situation de Galtier.

« On le dit depuis plusieurs semaines déjà : le plus important, c’est toujours le club, et de se concentrer sur ce que l’on fait », a déclaré le patron de l’actuel leader de Ligue 1. Annoncé avec insistance à l’Olympique Lyonnais et à l’OGC Nice, Galtier pourrait être tenté par une aventure à l’étranger. Après le SSC Naples, le natif de Marseille a une touche sérieuse à Southampton, où Gérard Lopez, l'ancien président du LOSC, avec qui il a gardé de bonnes relations, aimerait l'attirer s'il parvenait à racheter le club anglais.

Qui pour remplacer Galtier à Lille ?

D’après les toutes dernières informations du quotidien L’Équipe, Olivier Létang s’active intensément en coulisses pour mettre la main sur un nouvel entraîneur et pallier un éventuel départ de Christophe Galtier. Le président des Dogues a même eu des échanges informels avec l'entourage de Laurent Blanc. Après avoir collaboré au PSG de 2013 à 2016, les deux hommes ont gardé de bonnes relations. Sous contrat jusqu'en fin de saison à Al-Rayyan, au Qatar, avec une option jusqu'en juin 2022, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’exclut pas forcément un retour en Europe.

Annoncé à Lyon pour succéder à Sylvinho en 2019, Laurent Blanc avait finalement été devancé par Rudi Garcia, qui devrait faire ses valises en fin de saison. « Jean-Michel Aulas l'apprécie toujours », précise le journal sportif, qui rappelle que Jean-Michel Aulas et Juninho ont toutefois d'autres priorités pour la succession de Rudi Garcia. Laurent Blanc sur le banc du LOSC la saison prochaine ? Les semaines à venir nous situeront.