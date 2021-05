PSG Mercato : Un joueur de classe mondiale d’accord pour signer

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2021 à 19:30

Depuis l’avènement du Qatar en 2011 et le gros coup de l’été 2017 avec les transferts de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG est entré dans une autre dimension. Il est désormais loin l’époque où les stars du football refusaient de rejoindre le club de la capitale. Aux dernières nouvelles, un génie du ballon rond souhaiterait rejoindre les Rouge et Bleu cet été.

La succession de Kylian Mbappé déjà lancée au PSG ?

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros, Kylian Mbappé arrive au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain le 30 juin 2022. Alors que le Real Madrid multiplie les offensives pour tenter d’attirer l’attaquant de 22 ans, les dirigeants du PSG veulent convaincre leur joueur de suivre son ami Neymar en paraphant un nouveau bail. Mais jusqu’à présent, le champion du monde 2018 n’a pas encore répondu favorablement aux propositions de sa direction.

À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts de l’été, les rumeurs enflent concernant un éventuel départ de Mbappé et sa succession au Paris Saint-Germain. Récemment, Téléfoot a révélé que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi surveillent Lionel Messi, Mohamed Salah et Harry Kane pour remplacer l’attaquant donné sortant. Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo ont été aussi associés au champion de France en titre. Mais un autre attaquant de classe mondiale est prêt à rejoindre l’effectif de l’ entraîneur Mauricio Pochettino.

Leonardo a dit non à une star argentine

En effet, selon les informations de France Football, le Paris Saint-Germain aurait pu accueillir une star de la Juventus Turin cet été. Disparu des radars depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo en 2019, Paulo Dybala est à la recherche d’un nouveau club pour relancer sa carrière la saison prochaine. Après une arrivée manquée lors du mercato estival de 2019, l’attaquant argentin de la Vieille Dame a de nouveau tâté le terrain et envisagé une signature en faveur du Paris SG.

Mais après la prolongation d’Angel Di Maria jusqu’en 2022, le directeur sportif parisien a tout simplement fait savoir aux émissaires de Dybala qu’il n’était pas intéressé. Reste à savoir si le PSG ne va pas changer d’avis sur cette piste après l’effectivité du départ annoncé de Mbappé cet été.