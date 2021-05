OM Mercato : Longoria distancé sur cette piste à 12 M€ ?

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 09:00

Avec les départs à venir de Florian Thauvin et de Valère Germain, l’Olympique de Marseille doit encore recruter en attaque. L’ OM multiplie à ce sujet les pistes pour renforcer ce secteur de jeu. Mais le club phocéen devrait faire une croix sur une pépite mexicaine.

Un buteur mexicain proche de filer à l’ OM

L’Olympique de Marseille doit encore recruter en attaque cet été. En fin de contrat, Florian Thauvin et Valère Germain vont quitter l’ OM. Comme eux, l’avenir de Dario Benedetto est également incertain à Marseille. Relégué sur le banc depuis l’arrivée en prêt d’Arkaduisz Milik, l’avant-centre argentin pourrait aussi prendre la porte. Alors qu’au moins deux départs se profilent, le club phocéen prospecte déjà sur le marché en vue de les compenser. À ce sujet, Marseille s’intéresse à José Juan Macias. Âgé de 21 ans, le Mexicain évolue au poste d’avant-centre chez les Chivas de Guadalajara. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat et pourrait quitter son club formateur au prochain mercato estival.

José Juan Macias vers la Liga ?

Selon Fichajes.net, l’international U23 mexicain est enclin à rejoindre l’Europe. Les Chivas attendraient un chèque de 12 millions d’euros pour céder leur pépite. Laquelle compte 11 buts et une passe décisive en 30 matchs cette saison. À en croire les informations du portail espagnol, Juan José Macias n’est pas proche de rejoindre l’ OM. Le jeune attaquant pourrait poser ses valises en Liga cet été où il dispose de trois prétendants. L’Atlético Madrid, le Bétis Séville et la Real Sociedad se disputent le crack de Guadalajara. La même source note tout de même que Macias serait plus proche de signer au Bétis. En Andalousie, il pourrait retrouver ses compatriotes Andrés Guardado et Diego Lainez.