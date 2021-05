Mercato OM : Arkadiusz Milik prêt à étudier d'autres options

Publié par Gary SLM le 09 mai 2021 à 14:20

Arkadiusz Milik va faire à lui seul le mercato OM cet été. L’avenir du joueur polonais que Jorge Sampaoli aimerait avoir sous ses ordres la saison prochaine est plus qu’incertain.

Mercato OM : Aucune certitude concernant Arkadiusz Milik

Dès la fin de la saison, le 30 juin 2021 plus précisément, Arkadiusz Milik pourrait retourner au SSC Naples. Le joueur est en prêt à l’ OM où il a pu faire l’unanimité grâce à son rendement. Depuis les départs d’un certain Mamadou Niang ou d’André Ayew, l’équipe phocéenne n’a plus vraiment affiché de confiance en attaque. Le buteur polonais de 27 ans réveille le jeu offensif des Olympiens endormis par Dario Benedetto et Valère Germain. Lors des 13 matchs qu’il a disputés, le natif de Tychy a inscrit 6 buts en plus de peser sur les défenses adversaires.

S’il lui fallait un grand attaquant, l’Olympique de Marseille peut se vanter d’en avoir trouvé un avec ce joueur. Seulement, cet attaquant n’est pas vraiment à l’équipe phocéenne. Il n’est qu’en prêt, quoi qu’en dise Pablo Longoria, le président Marseillais. Et avec les sirènes qui se font insistantes du côté de l’Italie d’où il vient, son départ en fin de saison est quasi certain. Ce n’est pas Mohamed Bouhafsi, le journaliste de RMC Sport, très bien renseigné sur l’actualité mercato, qui mettrait sa pièce sur la présence d’ Arkadiusz Milik à l’ OM au-delà de la saison 2021.

Il a fait savoir sur Twitter qu’il « est trop tôt » pour avancer que le joueur restera au club olympien. « Franchement des échanges que j’ai avec l’entourage de Milik on sent qu’il est vraiment heureux à Marseille. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de l’acheter et lui donner son salaire », a ajouté le journaliste sportif. Seulement, le salaire de 2,5M€ par saison de Milik est largement à la portée de plusieurs clubs européens.

Mohamed Bouhafsi ajoute que « Milik a vraiment envie d’emmener Marseille en Europa League. » Puisque rien ne montre qu'il se projette au club au-delà de la saison prochaine, on peut imaginer qu'il veut offrir la qualification en Ligue Europa avant de retourner en Italie.

Mercato OM : Milik compte bien étudier d'autres options

Côté Italie, on sait que la version de l’As Roma à venir avec José Mourinho pense à le recruter. L’entraîneur portugais, selon la presse transalpine, a déjà validé son profil. Son contrat avec Naples ne prenant fin qu’en juin 2022, Pablo Longoria devra convaincre le joueur de rester avant d’activer l’Obligation d'achat avec conditions contenue dans le contrat signé pour sa venue en Ligue 1.

Une chose est certaine, lorsqu'un joueur veut rester dans un club, il le dit à la moindre occasion. S'il entretient le suspense sur sa situation malgré la volonté de ses dirigeants de le retenir, cela signifie qu'il compte peser toutes les options qui s'offriront à lui avant de prendre une décision.