Ex-PSG : Inquiétude au Real, Kylian Mbappé hospitalisé !

Malade et contraint au forfait pour le premier match du Real Madrid en Coupe du Monde des Clubs, Kylian Mbappé a été placé à l’isolement dans sa chambre aux États-Unis. Le club espagnol vient de produire un communiqué pour l’ancien joueur du PSG.

Ex-PSG : Kylian Mbappé souffre d’une gastro-entérite aiguë

Depuis l’arrivée du Real Madrid à Floride, Kylian Mbappé n’est pas vraiment dans sa meilleure forme aux États-Unis. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a participé à seulement deux séances d’entraînements collectifs sous les ordres de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, avant de se sentir mal et de rentrer à l’hôtel.

Malade et souffrant, le capitaine de l’équipe de France n’a pas participé à la première sortie de l’équipe madrilène en Coupe du Monde des Clubs mercredi soir à Al-Hilal (1-1). Ce jeudi après-midi, dans un bref communiqué, le Real Madrid q annoncé qu’il souffre d’une gastro-entérite.

À voir Mercato OL : Galatasaray fonce sur un défenseur lyonnais

Lisez aussi : L’aveu sincère de Kylian Mbappé sur le sacre du PSG en LDC !

« Notre joueur Kylian Mbappé souffre d’une gastro-entérite aiguë et a été hospitalisé pour divers examens et traitements », a indiqué le vice-champion de Liga. Florentino Pérez et les décideurs du Real Madrid ont pris la décision d’envoyer Mbappé dans un centre hospitalier, mercredi soir.

Malade depuis lundi, l’international français a ressenti de la fièvre en rentrant à l’hôtel et ressent également des difficultés à manger. Sa participation au match contre Pachuca est même fortement compromise.

« Ces derniers jours, il a eu de la fièvre, il ne se sentait pas bien. On espère qu’il sera disponible le prochain match », a notamment indiqué son coach Xabi Alonso, après le match nul contre Al Hilal (1-1). « Il avait un rhume, je crois qu’il n’a même pas quitté sa chambre, mais nous espérons qu’il se rétablira », a confié Federico Valverde après le match face au club saoudien.

À voir Mercato ASSE : Décision catégorique de Horneland sur Stassin

Lisez aussi : Levée de la saisie des comptes du PSG : Kylian Mbappé réagit

Selon les médias proches des Merengues, Kylian Mbappé n’est pas aidé dans sa récupération par la forte chaleur en Floride avec un thermomètre frôlant les 40 degrés et un taux d’humidité suffocant. Reste maintenant à voir en combien de temps le natif de Bondy va récupérer pour la suite de la Coupe du Monde des Clubs.