OM Mercato : Officiel, première grosse désillusion pour Longoria

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2021 à 16:30

Fou de joie dans les tribunes du Stade Vélodrome lors de la victoire contre Angers SCO (3-2), le président de l’ OM, Pablo Longoria, va devoir s’activer davantage pour parvenir à ses fins durant le prochain mercato estival.

Pablo Longoria intéressé par un jeune talent de Valence

À la recherche de renforts offensifs et du successeur de Florian Thauvin pour la saison prochaine, Pablo Longoria a rencontré la famille d’un grand espoir de Valence. D’après les informations relayées par le média allemand Sport1, le président de l’Olympique de Marseille a fait le déplacement pour aller discuter avec l’entourage de Fabio Blanco. Intéressé par le profil de l’ailier espagnol de 17 ans, Longoria a profité de sa visite pour présenter ses arguments, notamment son projet sportif, dans l’optique d’arracher la signature du jeune homme.

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Fabio Blanco intéresse aussi le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort, actuel 4e de Bundesliga. Le média sportif a même précisé que Fabio Blanco et sa famille comptaient prendre leur décision dans les deux semaines à venir. Et depuis ce lundi, c’est désormais chose faite. Courtisé par l’ OM, le jeune Fabio Blanco a pris sa décision quant à la suite de sa carrière.

Mercato OM : Fabio Blanco signe à Francfort !

Considéré comme un futur crack, Fabio Blanco ne jouera pas à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Malgré un vif intérêt de Pablo Longoria, le milieu de terrain offensif de Valence a préféré prendre une autre direction pour lancer sa carrière professionnelle. Annoncé un peu partout en Europe, Fabio Blanco a finalement signé en faveur de l'Eintracht Francfort jusqu’en juin 2023, avec une année supplémentaire en option. Il va donc lancer sa carrière en Bundesliga.

L'Eintracht Francfort a officialisé la bonne nouvelle sur son site officiel ce lundi après-midi. Une belle prise pour le club allemand et un gros coup dur pour Longoria qui espérait frapper fort avec cette signature prometteuse.