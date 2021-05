PSG Mercato: Un geste d’adieu de Kylian Mbappé aux supporters ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 mai 2021 à 00:00

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé avec le PSG et le Real Madrid est le responsable de cette grosse patience du buteur. Tous les faits et gestes de l’attaquant français sont donc passés à la loupe sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé excédé par le statut de Neymar ?

D’après La Gazzetta dello Sport, l’avenir de Kylian Mbappé se dessine peu à peu loin du Paris Saint-Germain. Le journal italien explique que si les négociations pour une prolongation tardent à aboutir, c’est tout simplement parce que le champion du monde 2018 est contrarié. En effet, désireux de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec l’équipe espoir de France, le meilleur buteur de la Ligue 1 doit faire face à l’intransigeance de sa direction. Cependant, s’il hésite véritablement à prolonger son bail, c’est surtout son statut au sein de l’effectif parisien qui serait la cause.

Malgré ses statistiques et ses performances cette saison, Kylian Mbappé a le sentiment d’être toujours dans l’ombre de Neymar et que les dirigeants du PSG accordent certaines faveurs à la star brésilienne contrairement à lui. Selon le quotidien Le Parisien, Mbappé se pose des questions sur son avenir parisien et le Real Madrid se montre « très optimistes concernant le transfert de Mbappé, affirmant que les négociations avec le joueur seraient très avancées et l’accord quasiment bouclé. » Au milieu de toutes ces rumeurs, le natif de Bondy a enflammé la toile avec une activité sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé rend hommage au Parc des Princes

Après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade de Reims, Kylian Mbappé a rendu hommage au Parc des Princes dans une story Instagram. Un hommage qui, sur les réseaux sociaux, a rapidement suscité des commentaires inquiétants de supporters parisiens. À l'image de Boubacar Kamara, milieu de terrain de l’OM annoncé sur le départ, qui a évoqué sur Twitter son « last game » au Vélodrome après le match contre Angers SCO, Mbappé a amplifié les rumeurs sur son avenir au Paris Saint-Germain en l'imitant.

Le mercato estival ouvrant ses portes le 9 juin prochain, la décision de l’avant-centre du Paris SG âgé de 22 ans est désormais plus qu’attendue.