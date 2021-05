Mercato OM : Un autre Brésilien ciblé par l'OM ?

Publié par Timothy le 19 mai 2021 à 18:00

Pablo Longoria passe à l'action pour renforcer l’effectif de l’ OM en vue de la saison prochaine. En parallèle du dossier Gerson que l'OM est sur le point de finaliser, le dirigeant de l'Olympique de Marseille serait sur la piste d'un autre Brésilien.

Selon les informations de La Provence, Pablo Longoria s'intéresserait à Gustavo Silva de Oliveira, un jeune milieu offensif de 18 ans. International U20 de l'équipe du Brésil, Gustavo a découvert le plus haut niveau cette saison avec sept matchs en équipe première lors de la phase de groupes du championnat du Nordeste. Le quotidien régional fait l'éloge d'un milieu offensif axial doté d'une belle technique balle au pied.

OM : Gustavo, une jeune pépite déjà repérée

Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, explique de son côté que le milieu offensif n’est pas encore prêt pour le haut niveau. Et si l’OM souhaite un joueur apte à jouer immédiatement, la direction devra se diriger vers un autre profil. "Gustavo, je ne l’ai pas vu beaucoup cette année. Il a été titulaire à plusieurs reprises à Sport dans le championnat régional. C’est là-bas qu’il a pu montrer son vrai niveau. Il est assez longiligne mais malgré son manque de physique, il tient bien sur ses jambes. Sur l’intensité, il répond bien. Avec un peu plus de travail sur le haut du corps, il pourrait être meilleur par la suite. En qualité technique, il est clairement au dessus de la moyenne", dresse le spécialiste à Football Club de Marseille.

Un talent, donc, à prendre avec des pincettes, à en croire Dominique Baillif. "Il a de la qualité mais il n’est pas prêt. Si l’OM le recrute et qu’ils attendent qu’il soit bon tout de suite, on fait une grave erreur. Il doit prendre son temps et que Marseille lui donne du temps s’ils le recrutent. Il faut qu’il s’adapte, qu’il progresse encore quelques mois voire une saison."

Le numéro 10 brésilien évolue actuellement à Sport Recife (Brésil) et n’a joué que quelques matchs au niveau professionnel. Mais l'OM n'est pas le seul club sur le coup. La jeune pépite aurait tapé dans l’oeil de plusieurs formations européennes, dont l’Ajax Amsterdam, le Sporting Lisbonne et l'AS Monaco. Le jeune joueur rappelle Luis Henrique, débarqué à l'OM l'été dernier pour 8M€ sans trop de références, mais qui s'est affirmé comme l'un des Olympiens les plus décisifs dans la deuxième partie de saison.