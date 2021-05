OM Mercato : C’est fait, Pablo Longoria tient sa première recrue !

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2021 à 13:00

Avec les nombreux départs au niveau de l’attaque, Pablo Longoria s’active déjà pour renforcer l’effectif de l’ OM en vue de la saison prochaine. Avant même l’ouverture officielle du mercato estival, le président de l’Olympique de Marseille prend de l’avance dans certains dossiers chauds.

Pablo Longoria cherche en France pour renforcer l'attaque de l’ OM

À la lutte pour une place européenne la saison prochaine, l’ OM s’attend à vivre un mercato estival des plus animés. Avec le départ de Florian Thauvin chez les Tigres de Monterrey, au Mexique, celui déjà validé de Valère Germain, qui arrive au terme de son contrat le 30 juin, et l’énorme incertitude autour d’Arkadiusz Milik (prêté avec option d’achat par le SSC Naples) et de Dario Benedetto (pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli), les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont devoir se retrousser les manches pour renforcer le secteur offensif de leur équipe.

Pour ce vaste chantier, plusieurs noms sont d’ores et déjà associés au club marseillais. Notamment de jeunes talents évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2. Pour renforcer l’effectif, la direction a fait le choix de se concentrer sur le marché local. D’après les renseignements du journal régional Le Phocéen, Longoria cible le Montpelliérain Stephy Mavididi (22 ans), le jeune attaquant de Toulouse Amine Adli (21 ans) et El Bilal Touré (19 ans) du Stade de Reims. Mais avant de passer véritablement à l’offensive dans ces dossiers, le président phocéen a pris la résolution de régler une affaire pendante au sein même de l’effectif de Jorge Sampaoli.

Mercato OM : Une première signature bientôt officialisée ?

D’après les toutes dernières informations du quotidien La Province, Pablo Longoria a décidé de lever l'option d'achat de Bamba Dieng. Prêté l'été dernier par Diambars Football Club, l’avant-centre sénégalais de 21 ans a réussi à convaincre les décideurs marseillais de miser sur lui pour l’avenir. Le journal régional explique que Bamba Dieng va parapher un contrat professionnel de trois ans, soit jusqu’en 2024, mais pourrait être prêté dans la foulée, ou même vendu puisque plusieurs clubs européens sont déjà sur les rangs pour le récupérer. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 500 000 euros, mais l’Olymmique de Marseille pourrait en tirer un montant beaucoup plus élevé.

Affaire à suivre…