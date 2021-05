PSG : L’énorme confidence de Niko Kovac sur Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 20 mai 2021 à 05:30

Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de France mercredi en dominant l’AS Monaco (0-2). Décisif lors de cette finale, Kylian Mbappé a bluffé Niko Kovac, le coach monégasque.

Kylian Mbappé porte le PSG contre l’AS Monaco

Le Paris Saint-Germain conserve sa couronne en Coupe de France. Mercredi, le Paris Saint-Germain s’est imposé (0-2) contre l’AS Monaco. Une belle revanche pour Paris qui n’avait pas encore battu l’ASM cette saison. Le club de la capitale restait sur deux défaites de suite contre le club de la Principauté. Grâce à ce succès, le PSG s’adjuge son 14e sacre dans la compétition, son deuxième de suite. Ancien monégasque, Kylian Mbappé a été l’homme de la soirée. Passeur sur l’ouverture du score de Mauro Icardi (19e), l’attaquant de 22 ans a doublé la mise sur un service d’Angel Di Maria en fin de rencontre (81e). Le champion du monde tricolore termine d’ailleurs meilleur buteur de la compétition avec ses 7 réalisations. Sa performance n’a pas laissé Niko Kovac insensible.

Les éloges de Niko Kovac après la finale perdue

Le technicien croate s’est montré admiratif du numéro 7 parisien après la rencontre. « Je voudrais tout d’abord féliciter le PSG pour ce trophée. Quand vous voyez les quatre-vingt-dix minutes et les différences faites par Kylian Mbappé, c'est mérité […] C’est pour moi, en ce moment, le meilleur joueur du monde […] Mbappé a livré une prestation fantastique, c’est pour cela que tous les clubs se battent pour l’avoir. Nous, on l’a eu, maintenant, on ne l’a plus », a déclaré Niko Kovac en conférence de presse. Décisif contre l’AS Monaco, le natif de Bondy sera encore attendu dimanche pour l’autre finale qui attend le PSG. Le Paris Saint-Germain doit s’imposer contre le Stade Brestois et espérer un faux pas de Lille pour finir en tête du championnat.