PSG : CDF, Icardi et Mbappé offrent un nouveau sacre à Paris

Publié par Ange A. le 19 mai 2021 à 23:30

Le Paris Saint-Germain a dominé l’AS Monaco mercredi en finale de la Coupe de France. Grâce à Icardi et Mbappé, le PSG soulève son 14e trophée dans l’épreuve.

Le PSG conserve la Coupe de France

Près de six mois après sa nomination, Mauricio Pochettino vient de remporter son deuxième trophée avec le Paris Saint-Germain. Mercredi, le PSG a dominé l’AS Monaco en finale de la Coupe de France (2-0) pour s’offrir son premier titre de la saison. Mauro Icardi a lancé la soirée des siens sur un caviar de Kylian Mbappé (19e). Le champion du monde tricolore s’est ensuite mué en buteur sur un service d’Angel Di Maria en fin de rencontre (81e). Déjà assuré de finir meilleur buteur du championnat, l’attaquant parisien termine la Coupe de France avec 7 réalisations. Contre Monaco, Paris a remporté la coupe nationale pour la 14e fois de son histoire. Le club de la Principauté retrouvait la finale 11 ans après. Les Monégasques avaient déjà été battus par les Parisiens en 2010.

La Coupe assurée, le doublé en vue pour Paris

Vainqueur de la Coupe de France, la saison est encore loin d’être terminée pour le Paris Saint-Germain. Le PSG a une autre « finale » à disputer dimanche en clôture du championnat. Le club de la capitale affronte le Stade Brestois lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Actuel 2e au classement, Paris doit l’emporter contre le SB29 et espérer un faux pas du Lille OSC contre Angers pour réaliser le doublé national. Les hommes de Mauricio Pochettino accusent un point de retard sur le LOSC. Le technicien argentin pourrait remporter son troisième titre pour sa première année avec les Rouge et bleu. Avant la Coupe de France, il avait déjà soulevé le Trophée des champions.