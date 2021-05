PSG Mercato : Chelsea, un sale tour de Thomas Tuchel dévoilé

Publié par Ange A. le 20 mai 2021 à 08:30

Entraîneur de Chelsea depuis janvier, Thomas Tuchel préparerait un mauvais tour au Paris Saint-Germain, son ancien club. Le technicien allemand souhaiterait chiper une pépite de Ligue 1 dans le viseur du PSG.

Thomas Tuchel menace Leonardo pour un crack de Ligue 1

Remercié par le Paris Saint-Germain en décembre, Thomas Tuchel est parvenu à se relancer en Angleterre. Depuis fin janvier, le technicien allemand est le nouvel entraîneur de Chelsea. Il s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions avec le club londonien. Alors qu’il réalise des débuts satisfaisants avec les Blues, le technicien de 47 ans préparerait déjà le prochain exercice. Il souhaiterait notamment recruter en Ligue 1. Selon Goal, le coach de Chelsea voudrait notamment piocher du côté de l’AS Monaco cet été. Il serait en effet intéressé par Aurélien Tchouaméni. Seulement, le successeur de Lampard devra faire face à la concurrence du PSG dans ce dossier.

Vers un duel entre Chelsea et Paris pour Tchouaméni ?

Cet été encore, le Paris Saint-Germain devra recruter au milieu de terrain. Impressionné par les performances de Tchouaméni, Leonardo aurait noté le nom du milieu monégasque sur sa short-list. Le milieu de 21 ans affiche de belles promesses pour l’avenir. Il s’est rapidement rendu indispensable dans l’effectif de Niko Kovac. L’ancien Bordelais a disputé 41 matchs cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives. Suffisant pour taper dans les yeux de Thomas Tuchel et Leonardo. Arrivé sur le Rocher en janvier 2020, Aurélien Tchouaméni est lié à l’ASM jusqu’en 2024. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. Pisté par Chelsea et Paris, le natif de Rouen disposerait également d’autres prétendants à l’étranger. Avec cette forte concurrence, le club princier est parti pour empocher un gros chèque en cas de cession de Tchouaméni. Lequel avait été recruté contre 18 millions d’euros en provenance du FCGB.