PSG Mercato : Leonardo vise une opération d’envergure à Monaco

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2021 à 05:30

Après avoir chipé Kylian Mbappé en 2017 contre un chèque record de 180 millions d’euros, le PSG vise un autre gros coup du côté de l’AS Monaco. Désireux de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait des vues sur un joueur de l’équipe de la Principauté.

PSG Mercato : Leonardo surveille un milieu de terrain à Monaco

De lui, le journal L’Équipe écrit ceci : « Si la Ligue 1 honorait ses joueurs à la façon de la NBA, dont il est fan, Aurélien Tchouaméni serait le grand favori pour le trophée de « Most improved player », qui récompense la plus belle progression de la saison. À 21 ans, le milieu de l'AS Monaco est devenu le symbole le plus éclatant d'une jeune équipe qu'on n'attendait pas là, avec des espoirs de titre légitimés par sa troisième place et ses prestations impressionnantes. »

Auteur de solides prestations après six mois d’adaptation à l’AS Monaco, le milieu de terrain venu de Bordeaux en janvier 2020 attire déjà des convoitises. En effet, le journaliste Mohamed Bouhafsi a révélé ce jeudi à l’occasion d’un live sur la page Facebook de RMC Sports que Leonardo et Mauricio Pochettino songent au joueur monégasque pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Si les noms de plusieurs milieux étrangers sont régulièrement associés au club de la capitale, le directeur sportif du PSG n’écarte pas totalement une solution locale avec Aurélien Tchouaméni pour le prochain mercato estival.

« Quel milieu pour le PSG ? On regarde Locatelli, on regarde Wijnaldum, mais on regarde aussi Aurélien Tchouaméni », a expliqué Mohamed Bouhafsi. En marge des négociations avec le Stade Rennais pour Edouardo Camavinga, le PSG songe aussi à Aurélien Tchouaméni.

Qui est Aurélien Tchouaméni ?

Aurélien Tchouaméni est un milieu de terrain défensif de 21 ans. Originaire du Cameroun, il est né à Rouen, et est international espoir français. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues cette saison, Aurélien Tchouaméni vaut 25 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Sous contrat jusqu’en 2024, le protégé de Niko Kovac pourrait toutefois rapporter beaucoup plus à l’AS Monaco comme Kylian Mbappé en 2017.