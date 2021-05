PSG Mercato : Thomas Tuchel s'immisce dans le dossier Kane

Publié par Ange A. le 23 mai 2021 à 08:30

Las d’aligner les saisons blanches avec Tottenham, Harry Kane souhaite quitter les Spurs cet été. Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel s’est prononcé sur le cas de l’attaquant anglais courtisé par le PSG.

Vers un départ inéluctable d’Harry Kane cet été ?

L’histoire entre Harry Kane et Tottenham devrait prendre fin cet été. S’il lui reste encore trois années de contrat avec les Spurs, l’attaquant de 27 ans ne compte pas aller au bout de son bail. Le buteur anglais souhaite prendre un nouveau tournant dans sa carrière. Il souhaite enfin remporter un titre majeur. Depuis qu’il évolue avec la formation londonienne, il n’a jamais remporté un quelconque trophée. Au terme d’une nouvelle saison blanche pour les Spurs, pas assurés de jouer l’Europe l’année prochaine, l’international anglais ne cache plus ses envies de départ. En cas de départ des Spurs, il pourrait néanmoins rester à Londres. Coach des rivaux de Chelsea, Thomas Tuchel a affiché un certain intérêt pour l’international anglais (53 sélections/ 34buts).

Tuchel prêt à doubler Leonardo et Paris ?

Interrogé au sujet d’Harry Kane, Thomas Tuchel n’a pas caché son admiration vis-à-vis du buteur des Spurs. « Si vous trouvez un entraîneur dans le monde qui n’aimerait pas avoir un Harry Kane dans son équipe, appelez-moi. Bien sûr, tout le monde aime Harry Kane », a confié l’entraîneur de Chelsea. Le technicien allemand n’est pas allé plus loin concernant le numéro 10 de Tottenham, par respect. « C’est un joueur de Tottenham avec un contrat à long terme, et nous ne participerons à aucune conférence de presse avec des commentaires irrespectueux à son sujet », a indiqué le coach des Blues. Avec Olivier Giroud en fin de contrat et Tammy Abraham pas dans les plans de Tuchel, Chelsea pourrait se positionner sur le joueur des Spurs. Chose qui ne devrait pas faire les affaires du Paris Saint-Germain. Le PSG courtise également l’avant-centre anglais en vue du prochain mercato.