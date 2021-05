FC Nantes Mercato : L'OL et le LOSC, lutte engagée pour Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 27 mai 2021 à 13:30

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, Randal Kolo Muani anime le marché. L’ OL et le LOSC sont à la lutte pour s'attacher ses services. Un club allemand est même prêt à passer à l’offensive pour le polyvalent attaquant du FC Nantes.

Les plans de l' OL et du LOSC pour Kolo Muani

En plus de l’ OL, le LOSC est aussi intéressé par le profil de Randal Kolo Muani. À un an de la fin de son contrat au FC Nantes, le jeune attaquant refuse de prolonger son bail. Il pousse ainsi les dirigeants des Canaris à le transférer pendant ce mercato estival. Et les prétendants ne manquent pas. L’Olympique Lyonnais vise l’avant-centre nantais pour succéder à Memphis Depay. D’après les informations de L’Équipe, l’ OL est séduit par le profil polyvalent de Randal Kolo Muani, qui peut jouer sur l'aile ou en pointe, et son potentiel prometteur fait l'unanimité dans l'esprit des dirigeants lyonnais.

Selon la source, les responsables du club rhodanien sont entrés en contact avec l'entourage du joueur en début de semaine. Les négociations pourraient s’accélérer après les barrages entre le FC Nantes et Toulouse FC (ce jeudi et dimanche). Quant au LOSC, il se montre « également pressant » sur le dossier Randal Kolo Muani si l’on en croit le journal. Les Lillois espèrent le recruter pour se renforcer offensivement en prévision de la Ligue des Champions la saison prochaine. Il faut noter que les Dogues pourraient perdre des joueurs offensifs cet été, notamment Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba.

Le buteur du FCN à Francfort pour 4 M€ ?

À l’étranger, l’international espoir tricolore est la priorité de l’Eintracht Francfort. Le club de Bundesliga se tient prêt à mettre 4 M€ sur la table pour s’offrir le joueur formé à la Jonelière. Ce dernier est coté 7 M€ sur le marché des transferts. Révélation des Canaris cette saison, le natif de Bondy a été auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 37 matchs de Ligue 1 disputés. Sélectionné pour l'Euro U21, Kolo Muani a finalement été laissé à la disposition d'Antoine Kombouaré pour les barrages du maintien en L1.