PSG Mercato : L’enveloppe de Leonardo pour le recrutement connue

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2021 à 16:00

Le PSG va améliorer son équipe cet été, c’est Nasser Al-Khelaïfi lui-même qui l’a dit dimanche dernier après le dernier match de la Ligue 1. Et à quelques semaines de l’ouverture officielle du marché des transferts, l’enveloppe prévue pour les emplettes de Leonardo a été dévoilée.

Nasser Al-Khelaïfi annonce la couleur pour le recrutement

Si les noms de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Hector Bellerin, Serge Aurier, Raphaël Varane, Harry Kane, Mohamed Salah et bien d’autres sont associés au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi assure que son club va profiter de la période de recrutement qui s’ouvre bientôt pour renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino.

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leonardo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe », a indiqué le président du PSG.

Mais le vice-champion de France a beaucoup de dossiers à gérer, entre la prolongation de Kylian Mbappé et des renforts d’envergure à aller chercher. Pour cela, il faut des moyens.

Mercato PSG : 70M€ en attendant les ventes

D’après les informations du journal Le Parisien, le Paris Saint-Germain ne fera pas de folie cet été. Le quotidien sportif explique notamment que « Leonardo devra trouver le bon équilibre entre achats et ventes ». Alors que son président a promis une amélioration de l’équipe, le directeur sportif parisien va devoir « vendre pour grossir l’enveloppe de recrutement » fixée à un peu plus de 70 millions d’euros comme la saison passée.

Affaire à suivre…