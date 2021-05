FC Nantes : Nicolas Pallois réagit à la belle victoire contre Toulouse

Publié par Chemssdine le 28 mai 2021 à 11:00

En allant chercher la victoire sur la pelouse du Stadium de Toulouse, le FC Nantes a pris une belle option sur son maintien en Ligue 1. Une prestation collective aboutie et une animation défensive très solide, autant d'ingrédients qui ont donné le sourire au capitaine nantais Nicolas Pallois à l'issue de la rencontre.

Le FC Nantes était au-dessus

Après des barrages passionnants entre Villefranche et Niort la semaine dernière pour l'accession en Ligue 2, il était temps de savoir qui allait arracher le vingtième billet pour l'édition 2021-2022 de Ligue 1. Une réponse en deux temps, et force est de constater que le FC Nantes s'est déjà offert une jolie balle de match pour dimanche en ayant battu le Toulouse FC sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Grâce à un Ludovic Blas omniprésent et auteur de l'ouverture du score, les ouailles d'Antoine Kombouaré ont su l'emporter 2-1 grâce à un second but signé Randal Kolo Muani. Une démonstration de force de la part du FCN, qui a littéralement surclassé son adversaire du soir malgré un léger réveil des Toulousains en fin de match.

Nicolas Pallois veut finir le travail

Une prestation qui donne de bons espoirs aux Nantais quant à un maintien pour la saison prochaine. Nicolas Pallois, satisfait de ce succès, a fait part de son intention de mettre le couvercle ce dimanche à la Beaujoire. "C'est pas mal. On a été sérieux, je pense qu'il nous manque un petit but. Dans l'ensemble, tout le monde a répondu présent et était concentré. Maintenant, il y a le match retour. Il fallait faire un bon résultat pour avoir un peu d'avance mais on repart à 0-0 dans 3 jours. Il y a encore un peu de travail mais ça devrait le ​faire !" Des déclarations optimistes qui montrent que la pression ne se trouve assurément plus dans le camp nantais.