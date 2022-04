Clermont-FC Nantes : Le FCN se déplace avec trois absents de taille !

Publié par Jules le 01 avril 2022 à 15:52

Alors que le FC Nantes connaît une période de moins bien depuis quelques semaines, les Canaris rencontrent Clermont Foot dimanche pour se relancer.

Le FC Nantes se déplace à Clermont avec un effectif réduit

9e de Ligue 1 après 29 journées, le FC Nantes connaît actuellement une petite baisse de régime et va devoir relancer la machine pour ne pas totalement décrocher dans la course à l'Europe en cette fin de saison. Dans cette optique, les Canaris iront défier le Clermont Foot 63 au Stade Gabriel Montpied et tenteront de s'imposer sur la pelouse du promu. Cependant, les Nantais devront faire sans trois de leurs joueurs, indisponibles ce week-end.

Ouest-France révèle aujourd'hui qu'Antoine Kombouaré devra composer avec un effectif réduit. Nicolas Pallois, titulaire indiscutable dans la défense nantaise depuis plusieurs années est touché au genou et s'est s'entraîné en marge du groupe ce vendredi, avec un bandage aux genoux. Vraisemblablement, le vétéran du FCN ne devrait pas être sur la pelouse face à Clermont. Outre le défenseur de 34 ans, Samuel Moutoussamy, qui était sorti sur blessure face au LOSC, est lui aussi toujours indisponible pour le match de ce week-end.

Fin de saison prématurée pour Charles Traoré

Clap de fin cette saison pour Charles Traoré. L'arrière gauche malien est en effet lourdement touché au ménisque et " va se faire opérer du ménisque et des ligaments croisés la semaine prochaine ", comme le précise Antoine Kombouaré. La saison est donc finie pour l'international malien qui devrait être tenu éloigné des terrains pendant au moins si mois pour se remettre de sa lourde opération à venir. Un gros coup dur donc pour le FC Nantes.

Malgré ces trois absences, le FC Nantes va néanmoins retrouver certains joueurs. Quentin Merlin, un temps incertain, devrait bel et bien être présent face à Clermont tandis que Sébastien Corchia et Marcus Coco ont tous les deux repris l'entraînement et devraient être suffisamment affutés pour jouer dimanche. En plus de ça, les Canaris pourront évidemment compter sur le retour de leurs internationaux africains pour le match du week-end. De son côté, le Clermont Foot n'est pas vraiment épargné par les blessures.