Rudi Garcia est le nouvel entraineur de Naples, champion d’Italie. Il rebondit en Italie où il avait déjà dirigé l’AS Rome en Serie A.

Mercato : Rudi Garcia prend la place de Luciano Spalletti à Naples

Libre de tout contrat depuis son départ précipité d’Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, Rudi Garcia rebondit bien, puisqu’il est nommé entraineur principal du SSC Naples, récent champion de Serie A. C’est donc l’entraineur français qui conduira l’équipe napolitaine directement en phase de poule de la Ligue des champions la saison prochaine. Il succède à Luciano Spalletti qui s'est offert une année sabbatique après le titre de champion d'italie remporté. Le natif de Seine-et-Marne ne sera pas en territoire inconnu, car il avait été sur le banc de touche de la Roma entre 2013 et 2016.

La signature de Rudi Garcia au Napoli a été officialisé par le président Aurelio De Laurentiis en personne, sur ses réseaux sociaux. « J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après l'avoir rencontré et assisté ces dix derniers jours, M. Rudi Garcia sera le nouvel entraîneur du Napoli. Un accueil sincère à lui et une grande bonne chance », avait-il écrit, quelques minutes avant le communiqué officiel du club. L’ancien entraineur de l’AS Saint-Etienne, du LOSC, de l'Olympique de Marseille ou encore de l'Olympique Lyonnais était sur une short list de la direction de Naples, avec ses compatriotes Christophe Galtier du PSG et Bruno Genesio du Stade Rennais.