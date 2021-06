OM Mercato : Coup de froid pour un défenseur de Ligue 1

Publié par Ange A. le 03 juin 2021 à 06:30

L’Olympique de Marseille souhaite recruter un nouveau défenseur pour pallier un départ de Duje Caleta-Car. Mais l’ OM vient de se faire refroidir au sujet d’une piste en Ligue 1.

L’ OM se prend un vent sur une piste défensive

Outre les joueurs en fin de contrat, l’Olympique de Marseille devrait libérer certains éléments pour renflouer ses caisses. À un an de la fin de son contrat avec l’ OM, Boubacar Camara est notamment annoncé sur le départ. Comme le prometteur milieu de terrain, Duje Caleta-Car pourrait également quitter la Canebière cet été. Un temps annoncé à Liverpool, le défenseur central croate devrait poser ses valises ailleurs. En attendant une offre satisfaisante pour le défenseur de 24 ans, la direction de Marseille explore quelques pistes. En Ligue 1, le nom d’Anthony Caci est notamment associé au club phocéen. Âgé de 23 ans, le défenseur central évolue au RC Strasbourg avec qu’il lui reste un an de contrat. Intéressé par le Strasbourgeois, le club phocéen vient de se faire refroidir par l’agent du joueur.

Sortie glaciale du clan Caci sur son avenir

Interrogé par Foot Mercato, l’agent d’Anthony Caci a prévenu l’Olympique de Marseille et les autres concurrents de son protégé. « Il reste un an de contrat à Anthony dans le club qui l’a vu grandir. Aujourd’hui, il est strasbourgeois », a martelé l’agent du défenseur cité par le média en ligne. Le natif de Forbach a disputé 33 matchs de Ligue 1, dont 32 en tant que titulaire, pour deux passes décisives. Après avoir perdu Mohamed Simakan, transféré au RB Leipzig, le RC Strasbourg mise sur cet autre poulain pour assurer ses arrières la saison prochaine. Une prolongation de Caci n’est donc pas également à exclure dans les prochains mois. Ceci pour ne pas le laisser partir en tant que joueur libre dans un an. Pour l’ OM, il faudra donc creuser une piste autre que celle menant au prodige alsacien.