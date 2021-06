OM Mercato : Succession Caleta-Car, Longoria sur un très joli coup

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 18:00

Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi pourraient quitter l’ OM lors du mercato estival qui ouvre ses portes à compter du 9 juin. À la recherche d’un renfort en défense, Pablo Longoria a mis la main sur un joueur au profil extraordinaire selon un spécialiste.

Mercato OM : L’Angleterre confirme la piste William Saliba

L’Équipe a récemment annoncé que l’ OM est intéressé par William Saliba. Prêté cette saison à l’OGC Nice par Arsenal, l’ancien défenseur central est retourné à Londres à l’issue de la saison. Mais son entraîneur Mikel Arteta a déjà indiqué qu’il compte à nouveau l'envoyer poursuivre sa progression dans un autre club la saison prochaine. À la recherche d’un nouveau défenseur central, l’Olympique de Marseille veut donc profiter de cette situation pour tenter de récupérer l’international espoir français.

Très entreprenant, Pablo Longoria s’est même déjà rapproché du joueur de 20 ans afin de lui exposer son projet. Une piste confirmée ce mercredi par le journal The Sun. Le tabloïd britannique assure que l’Olympique de Marseille est intéressé par un prêt de William Saliba, mais n’est pas seul sur le dossier, puisque l’OGC Nice tente de conclure un transfert direct avec les Gunners. Toutefois, le média anglais précise qu’en cas de départ de Londres, Saliba serait plus enclin à rejoindre Marseille pour disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Une arrivée de l’ancien pensionnaire de l’AS Saint-Étienne déjà considérée comme un gros coup de Longoria s’il venait à le boucler.

William Saliba, le profil parfait pour l’ OM

Le journaliste de Nice-Matin Vincent Menichini a encouragé Pablo Longoria à foncer droit sur William Saliba. Recruté en 2019 en provenance de l’AS Saint-Étienne contre un chèque de 30 millions d’euros, le natif de Bondy est un très joli coup et peu importe le prix que la direction d’Arsenal demande, l’OM doit tout mettre en oeuvre afin de le récupérer cet été. « Il n'a pas fini de façon exceptionnelle, mais il s'est immédiatement imposé dès son arrivée en stabilisant la défense niçoise. Pour un joueur d'à peine vingt ans, il dégage une maturité impressionnante sur le terrain, surtout pour un joueur débarqué au milieu d'une saison compliquée. Au premier coup d'oeil, on a vu un vrai potentiel international », a expliqué Vincent Menichini dans une interview accordée au quotidien Le Phocéen.

Poursuivant, il a indiqué qu’en dehors des Parisiens Marquinhos et Presnel Kimpembe, ainsi que les Lillois José Fonte et Sven Botman, aucun autre joueur de Ligue 1 ne fait mieux que Saliba. L’Olympique de Marseille doit donc absolument aller le chercher à Arsenal parce qu’il « est élégant, facile dans la relance, il ne panique jamais, il est costaud et il a la tête sur les épaules. Il a toutes les qualités du défenseur moderne. Pour moi, c'est vraiment du top niveau sur le plan technique. Hormis Marquinhos, Kimpembe, José Fonte et Sven Botman, il n'a pas d'équivalent en Ligue 1 ». Reste à savoir si Longoria parviendra à réaliser ce gros coup. Affaire à suivre…