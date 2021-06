PSG, Real Mercato : Ancelotti donne déjà le ton pour Mbappé

Publié par Ange A. le 03 juin 2021 à 10:00

De retour comme entraîneur du Real Madrid depuis quelques heures, Carlo Ancelotti s’est prononcé sur le cas de Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore est annoncé dans la capitale espagnole au moment où sa prolongation de contrat coince au Paris Saint-Germain.

Carlo Ancelotti lâche des indices sur Kylian Mbappé

Champion d’Espagne la saison dernière, le Real Madrid vient de terminer l’exercice 2020-2021 sans le moindre titre. Sous la pression, Zinedine Zidane a de nouveau quitté le poste d’entraîneur des Merengues. Florentino Pérez, le président de la Maison-Blanche, a fait appel à un ancien pour reprendre le flambeau. Six ans après son départ, Carlo Ancelotti signe son retour en Castille. Le technicien de 61 ans s’est engagé pour deux saisons avec Los Blancos. Lors de sa première conférence de presse, il a été interrogé sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real. Le successeur de Zidane est conscient de l’impact que pourrait apporter le champion du monde tricolore au sein de son effectif.

Un avenir toujours flou pour l’attaquant du PSG

« Je pense que tous les joueurs de qualité te donnent plus d’opportunité de triompher. C’est important d’avoir une équipe équilibrée. Après, c’est clair que l’individualité des joueurs te donne quelque chose en plus », a noté le coach arrivé d’Everton. Reste maintenant à savoir si Carlo Ancelotti pourra compter sur Kylian Mbappé dès cet été. Recruté par le Paris Saint-Germain en 2017, son contrat avec le club de la capitale court jusqu’en 2022. Malgré les avances parisiennes, le natif de Bondy n’a pas encore lâché de réponse favorable à sa direction. Ce qui laisse croire qu’il pourrait quitter Paris cet été à un an de l’expiration de son contrat. Outre le dossier Mbappé, le nouveau coach du Real est également prêt à contrarier Paris sur un autre dossier. Il souhaite conserver Sergio Ramos dont le contrat expire le 30 juin prochain. Le capitaine des Merengues est sur les tablettes du PSG qui veut lui proposer un juteux contrat.