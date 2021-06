Real Madrid Mercato : Les dessous du choix Ancelotti

Publié par Melvin le 02 juin 2021 à 19:00

Dire que la saison 2020-2021 du Real Madrid soit ratée est un euphémisme. Le club madrilène n'a remporté aucun titre, ce qui n'était pas arrivé depuis près de 10 ans. Conséquence de cette anomalie et lassé par les critiques de la presse espagnole, Zinédine Zidane a annoncé son départ de la Casa Blanca. Avant de partir, le champion du Monde 98 n'a pas manqué d'égratigner le président madrilène Florentino Perez.

Carlo Ancelotti, contre-feu pour éteindre l'incendie au Real madrid

Pour le remplacer, le Real Madrid a confié les clés à un ancien de la maison, Carlo Ancelotti. Apprécié par les supporters du Real Madrid pour avoir remporté cette fameuse Decima auquel le club courait depuis une dizaine d'années, le technicien italien ne s'attendait pas à revenir dans la capitale espagnole. Entraîneur d'Everton et auparavant à Naples, le natif de Reggiolo avait fait une croix sur les tops clubs du standing du Real Madrid. Un rebond inespéré pour l'ex-entraîneur du PSG qui a l'avantage d'avoir une très belle cote médiatique. Et cela fait mouche, depuis sa nomination, Madrid à oublier Zidane pour un temps.

Le choix du court terme privilégié par Perez

À défaut de partir sur un nouveau projet, le Real Madrid a préféré le choix de la continuité pour se relancer. Carlo Ancelotti connaît sur le bout des doigts l'effectif madrilène. Le grand bouleversement de l'effectif annoncé cet été, devrait attendre. Preuve en est, de nouvelles discussions sont prévues entre Sergio Ramos et la direction du club espagnole. L'arrivée du technicien italien pourrait faire avancer un dossier qui semblait fermer ces dernières semaines. De plus, Gareth Bale devrait être conservé. L'ex-entraîneur du Bayern Munich apprécie le profil du joueur Gallois et souhaitait même le recruter cet été avec Everton.