OGC Nice Mercato : Luis Campos aux côtés de Galtier au Gym ?

03 juin 2021

En attendant la signature officielle de Christophe Galtier à l’ OGC Nice, la rumeur du mercato estival évoque la possible arrivée de Luis Campos sur la Côte d’Azur pour retrouver son ancien collaborateur du LOSC.

OGC Nice : Luis Campos ne rejoindra pas Galtier au Gym

Christophe Galtier devrait être le prochain entraîneur de l’ OGC Nice, sauf revirement de dernière minute. Des joueurs du Lille OSC sont annoncés dans ses bagages. Luis Campos, ancien directeur sportif et recruteur lillois et aussi proche de l’ex- coach des Dogues, est également annoncé à Nice aux côtés de ce dernier. Mais cette rumeur a été éteinte ce jeudi par Loïc Tanzi sur RMC Sport. D’après les indiscrétions du journaliste, « Luis Campos ne rejoindra pas l’ OGC Nice ». Il assure qu’il n’y a « pas de contacts » entre le technicien portugais et le Gym. En effet, ce dernier est à l’écoute d’autres clubs plus grands que les Aiglons et qui jouent la Ligue des champions. Le journaliste confirme que « Luis Campos est attentif à l’évolution d’autres clubs européens », en plus d’être « en discussions avec le Real Madrid et Arsenal ».

Retrouvailles ratées entre deux ex-collaborateurs à Lille

Christophe Galtier et Luis Campos ont été collaborateurs à Lille entre 2017 et 2020. Le second a quitté officiellement le club nordiste en décembre 2021, suite à l'éviction de son mentor Gérard Lopez, dont il était le conseiller sportif, de son fauteuil de président. Quant au technicien français de 54 ans, il a été sacré champion de Ligue 1 cette saison. Il a encore une année de contrat avec le LOSC, mais il a déjà décidé de ne pas honorer sa dernière année de bail. Il devrait succéder à Patrick Vieira, limogé de l'OGC Nice en décembre dernier.