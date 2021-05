LOSC : Lille OSC champion, Gérard Lopez répond à Létang

Publié par ALEXIS le 24 mai 2021 à 18:00

Le LOSC a remporté le titre de champion 2021, à la grande joie de son nouveau président Olivier Létang. Gérard Lopez, prédécesseur de ce dernier, a réagi au 4e sacre du club nordiste.

LOSC : Létang, « bravo à Galtier, au staff et aux joueurs »

Sacré champion de France après seulement cinq mois à la présidence du LOSC, Olivier Létang n’a pas boudé sa joie. Bien au contraire, l'ancien dirigeant du Stade Rennais a laissé exploser sa joie après la victoire contre le SCO Angers (2-1) au stade Raymond Kopa. « Il y a beaucoup de joie, de fierté d’émotion, car on pense forcement à toute la communauté de Lille OSC. Il y a eu un engouement populaire très fort au niveau de Lille, sa métropole et au-delà. On a envie de partager avec les supporters », a-t-il déclaré sur France Bleu, non sans avoir remercié les joueurs et le staff technique lillois.

« Ce n’est pas un coup de sort, le LOSC est un champion légitime. Être champion avec le PSG en face, c’est un véritable exploit. Bravo à Christophe Galtier, au staff et aux joueurs », a félicité le nouveau président des Dogues.

Gérard Lopez, « je suis fier d’avoir lancé cette équipe »

Prédécesseur d’Olivier Létang à la tête du LOSC, Gérard Lopez a également exprimé ses sentiments après le sacre du club nordiste. Il a également partagé la joie de toute l’équipe. « Je suis fier d’eux. Je les remercie de la joie qu’ils m’ont procurée et de tous les témoignages qu’ils m’ont laissés depuis mon départ », a-t-il réagi dans L’Équipe.

« Je voulais vraiment qu’ils terminent le boulot entamé il y a trois ans et demi […]. Je suis fier d’avoir lancé cette équipe et sa mise en route. Avoir cru en Christophe Galtier et lui avoir confié les clés du camion. Avoir fait les efforts nécessaires pour amener tous ces bons joueurs au LOSC et les avoir mis dans les conditions optimums », a souligné l’ancien patron du LOSC.

Pour rappel, Gérard Lopez a été propriétaire et président du club champion de janvier 2017 à décembre 2020. Sous la pression des investisseurs, il a cédé le club au fonds d'investissement luxembourgeois Merlyn Partners ainsi que son fauteuil de président à Olivier Létang en fin d’année dernière.