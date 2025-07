Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Hong Hyun-seok ?

Le milieu offensif sud-coréen, Hong Hyun-seok est sur la short-list du FC Nantes pendant ce mercato estival. Le président du FCN, Waldemar Kita a déjà envoyé une offre en Allemagne pour le joueur.

Mercato FC Nantes : Hong Hyun-seok dans le viseur de Kita

La direction du FC Nantes s’offre de nombreuses recrues pendant ce mercato estival. Quatre pépites ont déjà rejoint le club. Le nouvel entraîneur Luis Castro aura des éléments pour mettre en place une équipe compétitive. Le président du FCN, Waldemar Kita vise une cinquième recrue en Allemagne.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita s’offre une nouvelle recrue (Off)

À voir PSG : Luis Enrique donne son feu vert pour deux départs

Selon les infirmations de Sky Allemagne, le milieu offensif sud-coréen Hong Hyun-seok est la priorité du FC Nantes pendant de ce mercato estival. Cette pépite évolue actuellement en Allemagne à Mayence. Le Sud-coréen n’entre pas pleinement dans les plans de la direction de ce club allemand et est poussé vers la sortie cet été.

Lire aussi : FC Nantes : Roulement de tambour, un prodige a signé !

Hong Hyun-seok a disputé 23 matches avec son club et a délivré une passe décisive cette saison. Les dirigeants de Mayence attendent une offre alléchante pour acter son départ. Les recruteurs du FC Nantes l’ont déniché et ils mettent les bouchées doubles pour l’amener à Nantes. Ils ont déjà entamé des pourparlers avec les Allemands et ont même formulé une offre concrète pour le jeune joueur sud-coréen.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Une 4e recrue arrive au FCN !

À voir Mercato OM : Il passe sa visite médicale, annonce imminente

Le président des Canaris, Waldemar Kita et son équipe pourraient réussir ce coup s’ils sont prêts à lâcher plus de 5 millions d’euros. Il faut préciser que les deux formations négocient le deal, mais aucun accord définitif n’est encore trouvé.