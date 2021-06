PSG Mercato : Real Madrid, Kylian Mbappé prévient déjà le Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2021 à 18:00

Interrogé par RMC hier, Nicolas Anelka a conseillé à Kylian Mbappé de rester au PSG, où tout est réuni pour son bonheur, plutôt qu’un transfert au Real Madrid. Actuellement en regroupement avec l’équipe de France pour l’Euro, l’attaquant de 22 ans a fait une sortie fracassante sur son avenir.

Nicolas Anelka prend position pour l’avenir de Mbappé

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé (22 ans, 47 matchs et 42 buts toutes compétitions cette saison) n’a toujours pas paraphé un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain. Une situation que Florentino Pérez veut mettre à son profit pour tenter de convaincre l’international français de rejoindre le Real Madrid cet été. Ancien avant-centre du PSG (1996-1997 et 2000-2002) et du club espagnol (1999-2000), Nicolas Anelka a donné son avis sur le sujet.

« Le Real Madrid pour Mbappé ? Il n’est pas obligé d’y aller. À l’époque, moi, j’ai signé à Madrid, car c’était un des plus grands clubs européens. Aujourd’hui, le PSG fait aussi partie des plus grands clubs en Europe. Ce qu’il veut ailleurs, il peut l’avoir au PSG », a déclaré l’ancien international français. Alors que tout le monde se pose des questions sur son avenir à quelques jours de l’ouverture du mercato estival, Kylian Mbappé est sorti du silence pour lancer un message fort au Qatar et aux dirigeants du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Kylian Mbappé fixe ses conditions

Dernièrement, le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé que les négociations se poursuivent entre la direction du PSG et le clan Mbappé. Actuellement rémunéré à un peu plus de 18 millions d’euros annuels, le champion du monde 2018 souhaite se rapprocher du salaire de Neymar avec plus de 25 millions d’euros. Cependant, le natif de Bondy assure dans un entretien accordé à L’Obs que l’aspect financier ne sera jamais une priorité pour lui dans ses choix de carrière.

« J’ai toujours été animé par cette passion du foot, et l’argent n’est jamais venu perturber cette passion. Mes choix, ils sont toujours guidés par ma passion. Après bien sûr que l’argent, c’est important, il ne faut pas le négliger. Mais pour moi, ça ne sera jamais le premier critère, jamais, parce que cette carrière de footballeur, c’est l’expérience d’une vie, et tu ne peux pas la passer à penser à l’argent », a expliqué le protégé de Mauricio Pochettino. Le PSG et le Qatar sont donc prévenus.