PSG Mercato : Real, Tottenham, Mauricio Pochettino a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 31 mai 2021 à 17:00

Malgré un contrat courant jusqu’en 2022 avec une saison en option, Mauricio Pochettino est annoncé partant du PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid ou revenir à Tottenham. Après la récente sortie de Leonardo, directeur sportif du club parisien, l’entourage de l’entraîneur argentin a fait le point sur son avenir.

Le PSG bloque Mauricio Pochettino

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain alimente toutes les conversations. Nommé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, l’ancien coach de Tottenham pourrait déjà faire ses valises cet été. D’après les informations de Goal Espagne, Pochettino a même informé la direction du PSG sur sa volonté de partir. À la recherche d’un nouvel entraîneur, le Real Madrid et Tottenham attendent l'accord des dirigeants parisiens pour tenter d’attirer le technicien de 49 ans. Interrogé par Europe 1 et France Bleu Paris, Leonardo a calmé les rumeurs autour de l’avenir de son entraîneur.

« Mauricio a deux ans de contrat au PSG et on est très contents », a lâché le directeur sportif du Paris SG, dimanche soir au Groupama Stadium lors du choc OL-PSG (0-0) en D1 féminine. Après le dirigeant brésilien, c’est au tour de l’entourage de l’ancien défenseur du PSG et des Girondins de Bordeaux de faire la lumière sur son futur.

Mercato PSG : le clan Mauricio Pochettino se veut rassurant

Malgré les nombreuses rumeurs des médias étrangers l’envoyant à Tottenham ou au Real Madrid, Mauricio Pochettino est très loin de quitter le Paris Saint-Germain. Après Leonardo, le média argentin TyC Sports a relayé un message du clan Pochettino. « L’entourage de Mauricio Pochettino m’a confirmé qu’il allait rester au PSG. Il n’ira pas au Real Madrid ni à Tottenham, qui lui ont montré des intérêts », a indiqué le journaliste César Luis Merlo sur Twitter.

Une tendance confirmée également par le journaliste Simone Rovera. « Tout le monde l’a déjà dit… mais confirmer une fois de plus ça ne peut pas faire du mal : aujourd’hui, le PSG n’a aucune intention de laisser partir Pochettino. Après les rumeurs sur son départ existent et (selon mes informations) sortent, évidemment, du clan de l’Argentin… », a expliqué le consultant de RMC sur les réseaux sociaux.