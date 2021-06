PSG Mercato : Bombe, Kylian Mbappé tout proche du Real Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2021 à 19:30

Le possible départ de Kylian Mbappé du PSG pour le Real Madrid en est une grande. La démission de Zidane du club merengue, n’a rien changé chez le buteur.

Mercato PSG : Kylian Mbappé prêt à passer un cap dans sa carrière ?

À l’occasion de la remise de son prix de meilleur joueur de la saison 2020-2021 en Ligue 1 dans le cadre des Trophées UNFP, Kylian Mbappé avait clairement annoncé la couleur pour son avenir au micro de Canal+. Après quatre saisons passées sous le maillot du Paris Saint-Germain, l’international français de 22 ans semble décidé à passer un cap dans sa carrière.

À un an de la fin de son contrat avec le PSG, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco aurait donc pris l’énorme décision de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid.

Kylian Mbappé en route pour le Real Madrid ?

En effet, d’après les toutes dernières informations de Sport Mediaset, le champion du monde 2018 se rapproche de plus en plus d’un transfert au Real Madrid. Malgré le départ de Zinedine Zidane, le numéro 10 de l’équipe de France veut absolument porter le maillot des Merengues la saison prochaine et a donc donné son accord à Florentino Pérez pour négocier avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi.

Reste maintenant à savoir si le PSG voudra laisser filer Kylian Mbappé.