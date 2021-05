Real Madrid Mercato : le successeur de Zinédine Zidane déjà connu ?

Publié par Melvin le 17 mai 2021 à 18:30

Victorieux contre l'Athletic de Bilbao (1-0), le Real Madrid a encore un infime espoir de remporter un titre cette saison. Pour cela, les Meringues devront espérer un faux pas de l'Atlético Madrid lors de la dernière journée pour s'adjuger un 35e titre de champion d'Espagne. Florentino Perez a acté la fin d'un cycle qui se profile au Real. Plusieurs cadres tels que Sergio Ramos ou encore Marcelo pourraient plier bagage lors du prochain mercato estival.

Zinédine Zidane et le Real Madrid, c'est fini !

Le départ de l'entraîneur Zinédine Zidane semble acté. Si le principal intérressé a démenti cette information, le champion du monde 98 semble bien vouloir quitter le club madrilène à l'issue de la saison. Epuisé par une saison particulière avec la pandémie de Covid-19 et par le contexte médiatique espagnol qui ne l'a pas épargné, le natif de Marseille va quitter le Real Madrid après deux saisons. Zizou avait déjà quitté le club des Merengues présidé par Fiorentino Perez à l'issue de la saison 2017-2018 et avec qui il remporta sa troisième ligue des champions. Zidane est au centre des convoitises. En effet, la Juventus est attentive à la situation du technicien français.

Raúl ou Allegri pour entraîner le Real Madrid ?

Pour le succéder, deux noms semblent avoir les faveurs de Florentino Perez. Le premier, celui de Raúl González Blanco. L'entraîneur du Real Madrid Castilla se verrait bien suivre les pas de Zinédine Zidane. « Prendre en charge l’équipe première ? C'est ma maison et c'est ici que je veux être. Je suis un homme du club. Je suis devenu un entraîneur pour être ici, à la maison. Mais ce n'est pas le moment de parler de l’avenir… », s'est-il exprimé au micro de Madridista Real. Outre Raul, le Real Madrid songerait à Massimiliano Allegri pour s'asseoir sur le banc madrilène. Selon Fabrizio Romano, l'entraîneur italien n'a qu'une seule envie, devenir le prochain technicien des Meringues. La course à la succession de Zidane est donc plus que jamais lancée.