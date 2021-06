Barça Mercato : Koeman lâche sa réponse à Laporta

Publié par Timothée Jean le 05 juin 2021 à 00:00

Ronald Koeman a posté un long message sur ses réseaux sociaux concernant sa confirmation en tant qu'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Le coach néerlandais est heureux de cette décision.

Barça Mercato : Ronald Koeman s’exprime sur son maintien

Au sortir d’une fin de saison décevante sur le banc du FC Barcelone, achevée par une honteuse troisième place en Liga, Ronald Koeman a bien cru devoir céder sa place. L’entraineur catalan était annoncé avec insistance sur le départ, d’autant plus que la direction du Barça travaillait sur sa succession. Mais après une « période de réflexion », le président Joan Laporta a tranché : le technicien néerlandais sera sur le banc du Barça la saison prochaine.

« Cette période de réflexion était nécessaire, pour unifier les critères et corriger certaines divergences que nous pouvions avoir. Je vois Koeman motivé, excité et avec la mentalité qu'on devrait avoir », a expliqué le président barcelonais.

Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Ronald Koeman peut donc pousser un ouf de soulagement. Le technicien de 58 ans s’est dit « soulagé » de cette décision. « Je suis soulagé de pouvoir dire que mes joueurs et mon staff peuvent désormais se concentrer pleinement sur la nouvelle saison. Les dernières semaines ont été intenses, mais je suis heureux que le président Joan Laporta m’ait apporté son soutien et que le calme soit revenu. L’objectif de chacun au sein du club est le même : construire un Barça gagnant et avoir du succès », a posté le coach du club catalan.

Barça Mercato : Ronald Koeman veut des renforts

Ronald Koeman veut construire Barça compétitif et s’attend forcément à des renforts de poids lors de ce mercato estival. Les Catalans ont déjà bouclé l’arrivée de Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal en trois jours et de nouvelles recrues sont attendues dans la capitale catalane. Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, respectivement en fin de contrat à Liverpool et l’Olympique Lyonnais, sont pressentis pour rejoindre le FC Barcelone cet été.