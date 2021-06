Real, PSG Mercato : Mbappé, Bale parti pour contrecarrer Pérez ?

Publié par Ange A. le 05 juin 2021 à 08:30

Prêté à Tottenham la saison dernière, Gareth Bale a réussi à se relancer chez les Spurs. Alors qu’il foit retourner au Real, ile Gallois serait un frein à la signature de Kylian Mbappé.

Un obstacle dans le dossier Mbappé nommé Gareth Bale

Pas dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale a été prêté sans option d’achat aux Tottenham Hotspurs. Le technicien français parti, l’ailier gallois devrait signer son retour à Madrid. Il vient de réaliser une bonne pige avec le club londonien. L’attaquant de 31 ans a inscrit 16 buts et délivré 3 passes décisives durant son second passage à Londres. Nouvel entraîneur de la Maison-Blanche, Carlo Ancelotti s’est satisfait des prouesses de Bale et a ouvert la porte à un retour du Gallois au Real. Un retour de Bale dans la capitale espagnole plomberait cependant la signature Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a toujours prolongé son contrat qui expire en 2022 et pourrait signer chez les Merengues. Lesquels comptaient sur une vente du Gallois pour financer une partie du transfert du crack parisien.

Vers une décision fatale de Bale pour le Real ?

Alors qu’il va signer son retour au Real Madrid, Gareth Bale envisagerait également d’aller au bout de son bail qui expire en 2022. L’ancien de Tottenham ne serait pas non plus contre un départ de la Maison-Blanche. Seulement, son départ pourrait s’avérer fatal pour le club espagnol. Marca révèle en effet que l’attaquant gallois songerait à un mettre un terme à sa carrière après l’Euro 2020. De quoi priver le vice-champion d’Espagne d’une belle indemnité de transfert.