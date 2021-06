PSG Mercato : Un départ historique officialisé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2021 à 22:58

Nasser Al-Khelaïfi a promis un mercato chaud afin de renforcer considérablement le PSG. Surtout que certains cadres de l’écurie parisienne vont changer d’air cet été.

Nasser Al-Khelaïfi : « on va avoir un mercato chaud »

« Je suis très fier de mes joueuses. Elles ont fait une magnifique saison. C'est un trophée de plus pour nous cette saison. On attendait de remporter ce championnat depuis très longtemps, c'est un sentiment vraiment très spécial. On va travailler pour le recrutement. On a un budget pour signer des joueurs, c'est normal. On va travailler, on va avoir un mercato chaud cette saison », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi samedi soir après le sacre de l’équipe féminine du PSG en championnat et la fin de 14 titres consécutifs de l’Olympique Lyonnais.

Cela tombe bien puisque des cadres et non des moindres vont quitter le Paris Saint-Germain. Si les noms de la gardienne Christiane Endler et l’attaquante Signe Bruun ont été cités du côté de Lyon, la capitaine de l’équipe d’Olivier Echouafni a annoncé personnellement son départ du PSG.

Irene Paredes confirme son départ du PSG

À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, certains éléments du Paris Saint-Germain annoncent déjà la couleur pour leur avenir. Au lendemain du sacre des féminines en D1 Arkema, la capitaine des rouge et bleu a officiellement annoncé qu’elle met un terme à son aventure dans la capitale. Arrivée en 2016 en provenance de l'Athletic Bilbao, Irene Paredes a décidé de ne pas prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain.

« Je vais quitter le PSG. Une décision très dure, mais c’est le mieux pour moi. J’ai beaucoup grandi. Je suis très contente de ce que j’ai vécu ici. Il y a de nouveaux projets qui m’attendent, je vais pouvoir continuer à grandir. Je suis sûr que le PSG va continuer son chemin et qu’il va grandir encore plus », a indiqué l’internationale espagnole de 29 ans.

D’après RMC Sport, la défenseure centrale va retourner en Espagne après cinq ans de bons et loyaux services au Paris SG.