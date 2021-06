ASSE Mercato : Un danger italien se confirme pour Claude Puel

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2021 à 12:00

Désireux de renforcer sa charnière centrale pour la saison prochaine, Claude Puel, l'entraîneur de l' ASSE, aimerait bien conserver définitivement Pape Abou Cissé, prêté en janvier dernier par l’Olympiakos. Mais un club italien veut chambouler les plans du coach stéphanois dans ce dossier.

Un échange Denis Bouanga - Pape Cissé dans les tuyaux

Ces derniers jours, le journal grec Sportday a révélé que l’Olympiakos est intéressé par le profil de Denis Bouanga. Après avoir recruté Yann M’Vila l’été dernier, le géant grec veut à nouveau piocher à l’AS Saint-Étienne l’international gabonais. Les dirigeants de la formation où évolue l’international français Mathieu Valbuena ne devrait d’ailleurs plus tarder à formuler une première offre concrète à l’ ASSE pour tenter de récupérer Denis Bouanga.

De l’autre côté, Claude Puel, qui est tombé amoureux de Pape Cissé, aimerait bien que les dirigeants du club de Saint-Étienne profitent de cet intérêt de l’Olympiakos pour le compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang, afin de conserver définitivement le défenseur central sénégalais. Le média grec précise qu’un échange est en réflexion entre les deux clubs. Une solution déjà validée en interne au niveau de l’Olympiakos. Mais voilà qu’un club de Serie A veut mettre à mal ce dossier à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estivale.

Mercato ASSE : concurrence insurmontable pour Pape Cissé ?

D’après les informations d’Ignazio Genuardi, Pape Cissé est formellement désiré par l’AC Fiorentina. La formation italienne a même fait du géant sénégalais de 25 ans sa principale priorité pour le poste de défenseur central pour cet été. Avec les départs déjà programmés de Nikola Milenković et Germán Pezzella, les dirigeants de l’équipe italienne veulent absolument mettre le grappin sur Pape Cissé afin de renforcer l’effectif de Giuseppe Lachini.

Le spécialiste mercato de Sky Sport Italia révèle également que l’ancien pensionnaire de l’AC Ajaccio intéresse « aussi des clubs français de première partie de classement ». Prêté à l’ASSE il y a six mois, Cissé dispose d’une option d’achat fixée à 12 millions d’euros. Un montant que la Fiorentina serait disposée à payer pour le recruter rapidement. Claude Puel et l’AS Saint-Étienne sont donc prévenus.