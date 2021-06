LOSC Mercato : Un attaquant très courtisé visé au Portugal

Publié par ALEXIS le 07 juin 2021 à 19:30

Champion de France 2021, le LOSC est contraint de se renforcer en vue de la Ligue des champions la saison prochaine. Le club nordiste vise un attaquant très courtisé au Portugal.

Le LOSC sur les rangs pour Beto

Le LOSC pourrait perdre quelques joueurs qui ont brillé cette saison. De ce fait, les responsables du recrutement ont identifié des joueurs dont les noms sont sur leur calepin pour parer à toutes éventualités. En effet, les Dogues sont certes attentifs aux offres qui vont arriver sur leur bureau, mais ils ne souhaitent pas affaiblir leur équipe qualifiée pour la phase de poule de l’UEFA Champions League. Pour se renforcer pendant le mercato estival, Lille OSC a des vues sur Beto, un avant-centre évoluant sous les couleurs de Portimonense SC au Portugal, selon les informations de Record.

Le jeune joueur n’est pas étranger à Lille. Repéré par le recruteur, Luis Campos, il avait passé un essai non concluant au Domaine du Luchin en 2019. Beto évoluait à ce moment-là en 3e division portugaise avec le Clube Olimpico de Montijo. Le LOSC doit retrousser ses manches, car il a en face deux concurrents portugais : le Benfica Lisbonne et le FC Porto, mais aussi le Napoli en Serie A.

Qui est le Portugais dans le viseur de Lille OSC ?

Beto (Norberto Bercique Gomes Betunca de son vrai nom) est un attaquant portugais, natif de Lisbonne et formé dans son pays natal. Il a été lancé en 2015 avec son club formateur URD. Après trois saisons (2015-2018) sous le maillot du club basé à Tyres, le joueur de 23 ans a joué ensuite pour le Clube Olímpico do Montijo 2019-2019. La cible du LOSC appartient au Portimonense SC depuis l’été 2019, avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 5 M€. La saison dernière, Beto a marqué 11 buts et délivré 3 passes décisives en 30 matchs de championnat (Liga NOS).