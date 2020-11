OM : Les notes des joueurs après la défaite face au FC Porto

Publié le 26 novembre 2020 à 10:40

L'OM s'est de nouveau incliné en Ligue des champions contre le FC Porto (0-2), cette fois au Stade Vélodrome. Les Marseillais n'ont toujours pas mis le moindre but ni pris le moindre point dans la compétition, et ont fini par réussir à dépasser le triste record d'Anderlecht, avec maintenant 13 défaites consécutives en C1. Les hommes d'André Villas-Boas n'ont une fois encore pas été à la hauteur.

L'OM risée de l'Europe

Ils l'ont cherché et ont fini par le trouver, leur record. Treize défaites consécutives en Ligue des champions, cela n'était jamais arrivé, l'OM l'a fait. En perdant (0-2) au Vélodrome contre le FC Porto de Sergio Conceição, les joueurs d'André Villas-Boas ont définitivement dit adieu à des huitièmes de finale qu'ils n'espéraient déjà plus vraiment. "C'est une compétition à oublier pour nous", a reconnu l'entraîneur portugais de l'OM. "Je m'en fous de la série de défaites. Qu'est-ce que tu veux y faire ?", a-t-il lâché à propos du record. Reste à l'OM l'espoir d'une qualification en Ligue Europa pour sauver l'honneur : "Maintenant, on doit aller chercher cette victoire", contre l'Olympiakos. La première et la seule qui compte vraiment désormais.

Pourtant, André Villas-Boas, le coach de l'OM, avait pris des risques dans sa formation de départ. Exit Dimitri Payet, première titularisation de Luis Henrique en attaque, choix de Leonardo Balerdi en défense centrale... Ces choix forts se sont traduits par des échecs. Le défenseur argentin, malgré de bonnes premières minutes, a fini par déjouer, jusqu'à provoquer le penalty du 0-2 et se faire exclure par la même occasion. Il est crédité d'un 3/10 dans L'Equipe et les trois journalistes de La Provence lui collent une petite moyenne de 2,7/10. L'Argentin s'est effectivement montré "trop naïf" sur l'appel de Marega menant au second but portugais.

Florian Thauvin invisible

Titularisé pour la première fois de la saison, le jeune attaquant Luis Henriquen'a pas brillé non plus pour ses débuts. "Timide et appliqué", selon le quotidien sportif, il n'y récolte qu'un 3/10. C'est un peu mieux du côté du journal local qui le crédite d'une moyenne de 3,7. Mais, encore une fois, c'est Florian Thauvin qui a déçu. En l'absence de Dimitri Payet, on attendait du champion du monde qu'il prenne les rênes de l'équipes, après ses grandes déclarations en conférence de presse. Il n'en a rien été. "Le gaucher a peu à peu disparu de la rencontre, écrit L'Équipe, que lui met un 3/10. Trop peu pour un joueur qui se rêve un destin dans un grand club européen." Les leaders de l'OM sont encore passés à côté, même si l'entrée de Dimitri Payet, lors du triple changement de l'heure de jeu, a donné un peu d'espoir aux Marseillais. Le temps de quelques minutes...

Les notes d'OM - FC Porto

Les notes des joueurs de l'OM selon L'Equipe et La Provence : Mandanda (5/10 et 5/10) - Amavi (4 et 4,3), Balerdi (3 et 2,7), Alvaro (4 et 4,3), Sakai (4 et 3,3) - Kamara (4 et 5), Rongier (4 et 4) - Luis Henrique (3 et 3,7), Sanson (4 et 4,7), Thauvin (3 et 3,3) - Germain (4 et 5). Entraîneur : André Villas-Boas (3 et 5).













Par Matthieu