Mercato FC Metz : Rayan Djedje a signé pour une saison

Publié par Gary SLM le 10 juin 2021 à 14:00

Rayan Djedje, jeune défenseur formé au FC Metz, vient de s’engager pour une saison. L’annonce de sa signature s'est faite en même temps que celle de Mathieu Cachbach.

Mercato FC Metz : C'est fait pour Rayan Djedje et Cachbach !

Le FC Metz démarre son mercato estival sur les chapeaux de roue. Le club s’est renforcé avec les signatures de deux de ses jeunes. Ainsi, le milieu de terrain Rayan Djedje, tout juste âgé de 19 ans, et Mathieu Cachbach (20 ans) qui évolue au poste d’attaquant, se sont engagés pour une durée d’une saison. Si ces deux joueurs n’ont jusqu’ici jamais joué en Ligue 1, ils ont fait quelques incursions dans le groupe professionnel lors de matchs amicaux.

Dans la seconde partie de la saison dernière, Rayan Djedje a été prêté quelques mois au RFC Seraing, un club belge partenaire du FC Metz. L’ancien jeune du Stade Rennais a participé à la montée de cette formation en Première division Belge. C’est grâce à ses débuts au club belge que les dirigeants du FC Metz ont été confortés dans leur décision de le faire passer pro sous leur maillot.

Un défi à relever pour les deux jeunes du FC Metz

Il faut noter que le longiligne milieu de terrain avait débuté le football au centre de formation du Stade Rennais. Il avait dû quitter les Rouge et Noir pour raison familiale suite au déménagement de ses parents en région parisienne. Depuis, il a été formé au FC Metz qui vient de lui faire signer son premier contrat professionnel. En cas de bonnes performances, Rayan Djedje et Mathieu Cachbach devraient retourner sur la table des négociations pour une possible extension de la durée de leur contrat. Le milieu défensif français, capable de jouer en défenseur central et le jeune milieu offensif belge sont engagés avec le FC Metz jusqu'en juin 2022.