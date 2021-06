PSG Mercato : Real, l’avenir de Mbappé déjà réglé par Neymar ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 20:35

À douze mois de la fin de son engagement avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas paraphé un nouveau bail. Le Real Madrid s’active donc en coulisses pour tenter de le convaincre de rejoindre la Liga cet été. Mais c'est sans compter sur Neymar qui veut poursuivre l’aventure parisienne avec son ami français.

Mbappé comme condition à la prolongation de Neymar

Nasser Al-Khelaïfi a été très clair sur l’avenir de Kylian Mbappé. Annoncé du côté du Real Madrid, l’international français de 22 ans est très loin de quitter le Paris Saint-Germain. Même sans prolonger son contrat qui expire pourtant dans un an. « Je vais être clair. Nous ne vendrons jamais Mbappé et il ne partira jamais libre », a déclaré le président du club parisien. Ce jeudi, un média espagnol lève en partie le voile sur la sortie fracassante de l’homme d’affaires qatarien concernant l’avenir de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco.

D’après les révélations du journal AS, lors de ses négociations avec les dirigeants du PSG, Neymar a posé comme ultime condition que son ami Mbappé soit encore parisien la saison prochaine. Toujours selon le quotidien madrilène, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont rassuré la star brésilienne que le champion du monde 2018 ne quittera pas les Rouge et Bleu cet été. Courtisé par Liverpool et surtout le Real Madrid, le natif de Bondy est ainsi « bloqué » par Neymar selon le média espagnol. De son côté, le principal concerné continue de garder le silence sur la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Mbappé va trancher après l’Euro

D’après les informations du quotidien Le Parisien, Kylian Mbappé, actuellement avec l’équipe de France en vue de l’Euro qui débute demain, ne compte pas se prononcer maintenant sur la question de sa prochaine destination. Le meilleur buteur de la saison en Ligue 1 préfère attendre la fin de la compétition continentale avant de se pencher sur sa situation personnelle. Le Paris SG, Liverpool et le Real Madrid vont donc devoir patienter encore.