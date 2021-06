ASSE Mercato : Un joueur formé à Sainté exprime un gros regret

Publié par ALEXIS le 14 juin 2021 à 20:00

Anthony Losilla a été formé à l’ ASSE, mais n’a pas réussi à s’imposer. Quinze ans après son départ des Verts, il a exprimé son gros regret de n’avoir pas joué sous le maillot de son club de coeur avec l’équipe professionnelle.

Capitaine du VfL Bochum, club allemand promu en Bundesliga cette saison, Anthony Losilla n’en veut pas à l’ ASSE, son club formateur. Sauf qu’il regrette de n’avoir pas joué en Ligue 1 avec le club ligérien. Il a confié à But Football Club comment il avait quitté les Stéphanois après l’obtention de son premier contrat pro. « J'ai toujours ce regret de ne pas avoir pu jouer en équipe première à l’AS Saint-Étienne. Elie Baup m'avait fait signer un contrat pro d'un an, mais il est parti et j'ai été prêté », a raconté le milieu défensif de 35 ans. « Une revanche oui et non, mais je n'ai aucune rancœur envers l' ASSE. Je suis Stéphanois, c'est mon club de cœur. Bien sûr que j'aurais aimé porter le maillot vert chez les pros. Mais ça ne s'est pas fait et ça ne m'empêche pas d'être très heureux aujourd'hui », a souligné Anthony Losilla.

L'ex-Stéphanois fier de la suite de sa carrière

Parti librement de Sainté, le natif de Firminy avait rejoint l’AS Cannes en juillet 2016. Il avait joué ensuite au Paris FC (2008-2010), puis au Stade Lavallois (2010-2012). Anthony Losilla s’est exilé outre-Rhin après en signant au SG Dynamo Dresde en 2012. Deux saisons plus tard, il a débarqué au VfL Bochum, club dans lequel il évolue depuis juillet 2014. « J’ai fait mon parcours petit à petit, échelon par échelon. Je suis assez content de ma carrière. Et je suis vraiment ravi de jouer en Allemagne. Je me régale ici. C'est un foot offensif, attrayant. C'est le foot que j'aime », a apprécié l’ancien pensionnaire du centre de formation de l’ASSE.