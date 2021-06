Mercato OL : Le PSG proche de frapper un coup merveilleux !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2021 à 00:00

Le Paris Saint-Germain pourrait se servir prochainement à l’OL. Une cible du PSG du club Rhodanien serait en passe de rejoindre le maillot du club de la capitale.

Le PSG veut aussi faire le plein en équipe féminine

« Je suis très fier de mes joueuses. Elles ont fait une magnifique saison. C'est un trophée de plus pour nous cette saison. On attendait de remporter ce championnat depuis très longtemps, c'est un sentiment vraiment très spécial. On va travailler pour le recrutement. On a un budget pour signer des joueurs, c'est normal. On va travailler, on va avoir un mercato chaud cette saison », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi après le sacre de la section féminine du Paris Saint-Germain en D1 Arkema.

Après une saison extraordinaire, le club de la capitale a perdu certaines de ses cadres et il compte se renforcer cet été. En effet, la gardienne Christiane Endler va rejoindre l’Olympique Lyonnais pour les quatre prochaines saisons, selon RMC Sport. L’attaquante Signe Bruun est aussi annoncée à Lyon tandis que la capitaine Irene Paredes est retournée en Espagne après cinq saisons à Paris. Même l’entraîneur Olivier Echouafni n’a pas été reconduit dans ses fonctions malgré le titre de champion de France. En quête de renforts pour sa section féminine, le Paris Saint-Germain se rapproche d’un gros coup à Lyon.

Mercato OL : Karchaoui est en discussions avancées avec le PSG

Ce lundi, le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, annonce que « Sakina Karchaoui est en discussions avancées avec le PSG. Selon certaines sources, le deal est même bouclé. Chelsea aime beaucoup le profil de Sakina Karchaoui qui pourrait quitter l’OL dans les prochaines semaines. Les discussions avec le club londonien sont jugées positives. »

En fin de contrat avec l’OL, l’internationale française (40 sélections) va quitter, sauf revirement de toute dernière minute, Lyon. L’arrière gauche de 25 ans, qui a quitté son club formateur, Montpellier, l’été dernier, va s’engager en faveur des Rouges et Bleus. L’Équipe confirme l’information et précise que Perle Moroni, qui évolue au même poste à Paris, doit venir renforcer les Lyonnaises pour remplacer Sakina Karchaoui.