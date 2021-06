OL Mercato : Négociations entre Aulas et Kita pour un attaquant

Publié par ALEXIS le 15 juin 2021 à 18:01

Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur sur le mercato estival de l’ OL, lundi. Il a confirmé des départs, mais aussi des arrivées. Au chapitre des arrivées, l’équipe lyonnaise pourrait accueillir Randal Kolo Muani du FC Nantes. Le propriétaire des Canaris aurait offert les services de l'attaquant au président des Gones.

OL : Kita propose Kolo Muani à Aulas pour 12 M€

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, cherche un polyvalent attaquant pour prendre la place de Memphis Depay, parti librement de Lyon à l’issue de son contrat et proche de signer au FC Barcelone. Et le profil de l’attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani, intéresse le dirigeant du club rhodanien. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, les négociations pour le transfert du buteur des Canaris sont menées par le patron de l’Olympique Lyonnais en personne. « Waldemar Kita est drôle ! Il te dénigre son avant-centre dans un grand quotidien sportif, puis en plein soleil autour d’un cocktail à Saint-Tropez, fait croire au Président Jean-Michel Aulas qu’il a une offre d’un montant de 12 M€ venant d’un club anglais… Le Watford FC… », a fait savoir la source sur son compte Twitter.

En effet, Randal Kolo Muani est courtisé par l’Eintracht Francfort en Allemagne et Watford FC promu en Premier League. Et la préférence de l’international espoir français revient au club de Bundesliga. En plus de l’ OL, le LOSC est également intéressé par le profil de l’attaquant du FC Nantes. Le joueur de 22 ans n'a plus qu'un an de contrat avec les Canaris, soit jusqu'en juin 2022. Selon l'estimation de Transfermarkt, sa valeur marchande est de 9 M€.