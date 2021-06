OM Mercato : 12 M€, Longoria reçoit un coup de pouce du LOSC

Publié par Timothée Jean le 15 juin 2021 à 12:00

En quête d’un renfort défensif cet été, l’ OM et son président Pablo Longoria gardent un oeil en Italie. Et plus précisément à la Fiorentina où une piste estimée à 12 M€ est devenue plus accessible.

OM Mercato : L’espoir renaît pour Pol Lirola

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato estival. Le club olympien a déjà officialisé le transfert de Gerson en provenance de Gerson et aurait bouclé en interne la signature de Konrad de la Fuente du FC Barcelone. Pablo Longoria devra désormais s’attaquer à d’autres dossiers aussi importants, car l’ OM a besoin de renforts aux postes affaiblis. On pense notamment aux positions d’attaquant pour compenser le départ de Florian Thauvin, de défenseur central et de latéral droit.

En effet, le président de l’ OM est à la recherche d’un nouvel arrière droit. Et cette fois, Pablo Longoria aimerait conserver Pol Lirola, prêté par la Fiorentina la saison dernière à Marseille. C’est pourquoi le club phocéen a entamé des négociations avec la Viola dans le but de faire baisser l’option d’achat du joueur espagnol estimée à 12 millions d’euros. Mais les dirigeants marseillais se heurtent à l’intransigeance de la Fiorentina, au point où Pablo Longoria semblait pessimiste pour conserver Pol Lirola. Sauf que l’espoir renaît désormais en faveur de l’Olympique Marseille. Et pour cause, un joueur du LOSC pourrait bien débloquer ce dossier complexe à bien des égards.

Zeki Celik à la Fiorentina, Pol Lirola à Marseille ?

Selon les informations de TMW, la Fiorentina serait prête à laisser filer Pol Lirola à l' OM à condition de boucler l'arrivée de son successeur. Et toujours selon le média italien, la Fio voudrait attirer Zeki Celik du LOSC afin d’anticiper le départ de Pol Lirola. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le LOSC, le latéral turc ne sera pas retenu par les Dogues en cas de bonne offre. Son arrivée à Florence pourrait donc rouvrir de force le départ de Pol Lirola à l’ OM, ce qui devrait faire les affaires des dirigeants marseillais. L' OM suit donc l’évolution de ce dossier avec attention.