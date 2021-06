PSG Mercato : Officiel, le Paris SG perd un nouveau joueur

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2021 à 15:30

Si Leonardo a déjà enregistré la signature de Georginio Wijnaldum et que celle de Gianluigi Donnarumma est imminente, le PSG doit aussi faire face à de nombreux départs cet été. Un jeune joueur prometteur vient ainsi de quitter le club de la capitale.

Mercato PSG : Un jeune milieu file en Suisse

Les départs se poursuivent du côté du centre de formation du Paris Saint-Germain. Après Abdoulaye Kamara qui va s’engager en faveur du Borussia Dortmund, un autre jeune milieu de terrain vient de quitter le PSG. Comme annoncé ces dernières heures par le journal Le Parisien, le jeune milieu Maxen Kapo a officiellement quitté le Paris Saint-Germain, ce jeudi, pour prendre la direction du Lausanne-Sport. Le footballeur de 20 ans a signé en faveur du club suisse, qui ne précise pas la durée de son engagement dans son communiqué.

Propriété d'INEOS, comme l'OGC Nice, le FC Lausanne-Sport a recruté deux autres joueurs français prometteurs après le Titi parisien. Le premier se nomme Goduine Koyalipou (21 ans) et arrive en provenance du Chamois Niortais FC. La deuxième recrue de Lausanne est l’attaquant de l’AS Monaco, Medy Kingombe Kabamba (18 ans). Champion de France U17 avec le Paris Saint-Germain, le neveu d'Olivier Kapo s'est lié avec le club suisse jusqu'en 2025 selon Le Parisien.

Maxen Kapo avait disputé quelques entraînements avec l’équipe professionnelle de Mauricio Pochettino et a été présent sur quatre feuilles de match cette saison. Son départ n’est pas une grande surprise puisque le président Nasser Al-Khelaïfi a récemment déclaré que le PSG ne pouvait pas empêcher certains titis d’aller voir ailleurs.

Le PSG ne peut pas retenir tous ses jeunes talents

Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement avoué que les règles en vigueur en France ne peuvent pas permettre aux clubs français, dont le Paris Saint-Germain, de retenir pendant longtemps ses jeunes talents issus de leurs centres de formation. « En 2011, vous disiez : "Un de nos objectifs est de découvrir le nouveau Messi », est-ce toujours d'actualité ? Primo, si vous voulez que je vous dise qu'on ne va plus perdre de jeunes, c'est impossible. Tous les clubs en perdent. En particulier en France à cause du premier contrat limité à trois ans. À l’étranger, ils peuvent signer cinq ans. On doit changer la règle, car ça nous met en position de faiblesse, regardez comment les clubs allemands en profitent », a déclaré le président du club parisien.

Poursuivant, l’homme d’affaires qatarien s’est montré confiant pour l’avenir avec le nouveau centre d’entraînement qui va ouvrir à Poissy en 2022. « Secundo, si vous êtes au centre de formation, vous devez être fier de jouer pour le PSG, de monter vous entraîner avec les pros. Si ce n'est pas le cas, la porte est ouverte. On ne peut pas tout leur donner de suite, on doit les développer. Le nouveau centre d'entraînement doit nous permettre de regrouper tout le monde. Ça va créer plus de proximité entre les pros et les jeunes, qui se sentiront plus impliqués », a expliqué Al-Khelaïfi.