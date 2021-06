PSG Mercato : Mbappé au Real Madrid, un accord impossible ?

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 15:32

Kylian Mbappé, sous contrat au PSG jusqu’en juin 2022, fait toujours rêver le Real Madrid. Mais aux dernières nouvelles, Florentino Pérez et les siens savent désormais à quoi s’en tenir dans ce dossier.

Kylian Mbappé a demandé à partir du PSG

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », déclarait Nasser Al-Khelaïfi début juin dans les colonnes du journal L’Équipe. Mais selon Daniel Riolo, l’international français de 22 ans a demandé son départ pour cet été. « Je sais que Mbappé a demandé à partir, mais c’est compliqué parce que d’abord il faut trouver un club qui a l’oseille pour le payer. Mais la nouveauté, c’est que vraiment il ne veut pas rester. Il ne croit pas au projet de Leonardo.

Avant d'enchaîner : « S’il ne part pas cet été, ce sera donc libre la saison prochaine. Et cela, Doha ne veut pas en entendre parler. Si Mbappé manifeste cette envie de partir, ça veut dire qu’il va falloir trouver un club et que derrière le PSG bouge pour lui trouver un remplaçant. Mais oui, la news c’est que Mbappé ne veut pas rester au PSG », assure le journaliste sur RMC. En plein Euro avec l’équipe de France, l’ancien attaquant de l’AS Monaco pourrait donc quitter le Paris SG cet été. Toutefois, son principal courtisan, le Real Madrid, semble déjà épuisé dans ce dossier.

Le Real Madrid prêt à abandonner la piste Mbappé ?

En effet, d’après les dernières informations du média britannique The Athletic, une source proche du Real Madrid a assuré que c’était « quasiment impossible » de trouver un accord cet été pour Kylian Mbappé. Entre l’intransigeance du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi et les hésitations des Madrilènes, le champion du monde 2018 indique clairement que ça ne l’intéresse pas de parler de son avenir alors qu’il dispute une compétition européenne avec les Bleus de Didier Deschamps. Autrement dit, il faudra patienter avant d’être fixé sur la suite de la carrière de Mbappé.