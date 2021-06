PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi insiste sur ses ambitions !

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2021 à 17:00

Nasser Al-Khelaïfi rêve toujours grand pour le PSG. À 48 heures de l’ouverture officielle du mercato estival, le président du Paris Saint-Germain s’est une nouvelle fois prononcé sur le recrutement à venir de son club.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce un mercato « actif »

Pour la troisième fois consécutive, Nasser Al-Khelaïfi annonce ses ambitions pour le mercato estival qui va s’ouvrir officiellement dans deux jours. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et un titre perdu en championnat, le Paris Saint-Germain compte revenir plus fort la saison prochaine. Pour cela, il faut renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino et le premier responsable des rouge et bleu en est bien conscient. D’ailleurs, il assure que malgré la crise sanitaire qui a impacté les finances de tous les clubs, le PSG va être très actif cet été.

« Vous avez réussi votre plus grand coup en matière de transferts en 2017 avec Neymar et Mbappé. Comment passer un cap supplémentaire aujourd'hui ? Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie (LDC). Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », a déclaré le Ministre d’État du Qatar au quotidien sportif L'Équipe. D’ailleurs, le PSG se signale déjà sur certains dossiers brûlants.

Les premiers renforts du PSG bientôt annoncés ?

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le PSG est à deux doigts d’officialiser l’arrivée de Georginio Wijnaldum. En fin de contrat avec Liverpool et annoncé proche du FC Barcelone, le milieu de terrain offensif néerlandais va finalement s’engager avec le Paris Saint-Germain pour les trois prochaines saisons. L’agent du joueur de 30 ans est à Paris pour régler les derniers détails de l’affaire avant l’officialisation de son arrivée gratuite.

En quête d’un nouvel arrière droit, le club parisien devrait annoncer la signature de l’international marocain Achraf Hakimi dans une dizaine de jours selon La Gazzetta dello Sport. Malgré un intérêt de Chelsea, le défenseur de l’Inter Milan semble déjà destiné au Paris Saint-Germain dans une opération qui pourrait se conclure autour de 60 millions d'euros, bonus compris. Le troisième gros coup que le PSG pourrait aussi annoncer dans les jours à venir se nomme Gianluigi Donnarumma.

En fin de contrat le 30 juin prochain, le gardien de but italien a refusé de prolonger avec l’AC Milan et s’apprête à signer avec le PSG. Toutefois, Keylor Navas étant lié au club français jusqu’en 2024, l’international italien de 22 ans va signer et être prêté dans la foulée par les rouge et bleu. Comme promis par son président, le PSG se veut très actif cet été.