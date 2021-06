FC Metz Mercato : Un crack sénégalais tranche pour son avenir

Publié par Ange A. le 24 juin 2021 à 08:30

Arrivé au FC Metz l’été dernier, Pape Matar Sarr est aujourd’hui l’un des joueurs les plus courtisés chez les Grenats. Le milieu sénégalais de 18 ans a déjà tranché au sujet de son avenir.

Révélation du FC Metz, Matar Sarr sur le départ ?

La colonie sénégalaise du FC Metz s’est agrandie l’été dernier avec l’arrivée de Pape Matar Sarr. Produit de Génération Foot, club partenaire de Metz, le milieu de 18 ans s’est engagé pour 5 ans avec les Grenats. Pour sa première saison en Moselle, le natif de Thiaroye (Sénégal) a bluffé pas mal de clubs. Il est l’un des joueurs les plus courtisés de l’effectif de Frédéric Antonetti. Autant en Ligue 1 qu’en Premier League et en Serie A, le jeune milieu messin fait tourner les têtes. D’après la presse anglaise, Aston Villa serait disposé à offrir 27 millions d’euros pour le néo-international (2 sélections). Mais comme l’indique L’Équipe, aucune offre n’est encore parvenue sur la table du président Bernard Serin.

La réponse de Sarr au sujet de son avenir

Interrogé par le quotidien sportif, Pape Matarr Sarr se montre pourtant ferme sur son futur. Malgré le fort intérêt qu’il suscite, il se voit encore arborer le maillot du FC Metz la saison prochaine. Pas question d’un départ de Metz cet été pour le protégé d’Antonetti. « Au FC Metz, notre premier objectif est de maintenir l'équipe en Ligue 1. Mais gagner des trophées là-bas fait aussi partie de mes ambitions pour la saison prochaine. Je veux faire une meilleure saison qu'en 2020-2021 et si possible marquer plus de buts », a confié le milieu sénégalais selon les propos relayés par le quotidien sportif. Pape Sarr entend donc réaliser un meilleur exercice avec les Grenats. Il a terminé sa première saison avec 4 buts en 26 matchs, dont 18 titularisations. Il est donc attendu à Frescaty dans les prochains jours pour la reprise du 15e de Ligue 1.