AS Monaco Mercato : Un jeune espoir monégasque prêté aux Pays-Bas

Publié par Clément le 25 juin 2021 à 14:45

Prêté au Dijon FCO la saison passée, Arthur Zagré enchaîne les prêts. Cette fois, l'AS Monaco a accepté une nouvelle demande de prêt du FC Utrecht, qui va s'attacher les services du latéral de 19 ans pour les deux prochaines saisons.

Arthur Zagré prêté par l'AS Monaco avec option d'achat

Cela prend progressivement la forme d'une erreur de casting. Acheté pour 10 M€ au Paris Saint-Germain en 2019, Arthur Zagré n'avait joué que trois matchs avec le club de la Principauté, avant d'être prêté à Dijon la saison dernière. En Côte d'Or également, le défenseur n'a pris part qu'à trois petits matchs, une visibilté quasi nulle qui n'a pas permis à l'ASM de lui faire acquérir l'expérience escomptée. Ainsi, comme l'a annoncé le club du Rocher sur son site internet, Arthur Zagré va rejoindre l'escouade néerlandaise du FC Utrecht. Sixième de l'Eredivisie cette saison, le joueur formé au Paris Saint-Germain retrouvera l'ancien attaquant monégasque Moussa Sylla. Cette transaction s'effectue sous la forme d'un prêt de deux saisons, auquel sera assortie une option d'achat dont le montant n'a pas encore été dévoilé.

Un poste déjà bien pourvu à Monaco

Bien que l'AS Monaco ait une compétition européenne à disputer la saison prochaine - le club disputera le troisième tour préliminaire pour espérer se qualifier en Ligue des Champions - le poste de latéral gauche est déjà bien pourvu. Le Brésilien Caio Henrique, le titulaire, semble indéboulonnable, et Niko Kovac paraît se satisfaire de son suppléant, Fodé Ballo-Touré. Notons également que Jorge va revenir de son prêt au FC Bâle, et que Djibril Sidibé, latéral droit de métier, a dépanné plusieurs fois sur le flanc opposé de la défense monégasque. Le poste de latéral gauche semble actuellement bouché à Monaco, et le prêt d'Arthur Zagré s'avance donc comme la meilleure option pour le club et le joueur.