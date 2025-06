OL : Kang débarque, le mercato toujours au point mort

L’OL a acté le départ de John Textor au profit de Michele Kang, mais le mercato du club reste toujours en suspens du fait de la décision de la DNCG.

Michele Kang arrive pour régler la situation de l’OL à la DNCG

L’OL a été relégué administrativement en Ligue 2 par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le mardi 24 juin dernier. Elle n’a pas été convaincue par le rapport financier présenté par John Textor lors du réexamen de la situation du club rhodanien. À la suite de cette décision rendue par la Commission du contrôle financier des clubs professionnels, l’Olympique Lyonnais a fait appel. Il va passer à nouveau devant la DNCG en apportant plus de garanties financières.

Cette fois, ce n’est pas John Textor qui sera présent devant le gendarme financier de la Ligue de Football Professionnel (LFP), mais plutôt de nouveaux visages. En effet, l’homme d’affaires américain a été écarté d’Eagle Football Group. Il a été remplacé par Michele Kang, qui devient Présidente Directrice Générale du groupe et présidente de l’OL. « Elle jouera un rôle actif dans le soutien à la direction exécutive de l’Olympique Lyonnais, notamment en dirigeant la procédure de recours du club auprès de la DNCG », a précisé Lyon dans son communiqué.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais reste en suspens

Bien que nommé à la tête du club, Michele Kang ne peut pas lancer le mercato estival lyonnais pour l’instant. Elle est contrainte d’attendre la décision à venir de la DNCG. Le recrutement estival reste donc en attente jusqu’à nouvel ordre. Même les transferts dans le sens des départs sont gelés.

L’avenir de Lucas Perri, Malick Fofana, Corentin Tolisso et Georges Mikautadze, quatre joueurs très convoités en ce moment, restent suspendu au verdict final sur la situation financière de l’OL. La tendance est confirmée par L’Equipe. Le quotidien sportif assure que Michele Kang ne vendra pas de joueurs après Rayan Cherki, transféré à Manchester City par John textor, tant que la situation du club n’est pas régularisée à la DNCG.

En revanche, l’éventuelle prolongation du contrat de Nicolas Tagliafico ne semble plus possible. Libre officiellement ce lundi, il ne devrait pas présent lors de la reprise des entraînements le 7 juillet. Premièrement, parce que Lyon n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Deuxièmement, le club ne pourra pas assurer son salaire estimé à 250 000 € mensuel, évidemment à cause de ses soucis financiers. Pour rappel, la qualification des Gones pour la C1 était l’une des conditions du défenseur argentin pour prolonger son contrat.