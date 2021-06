Ex-Stade Rennais Mercato : Jonathan Pitroipa rejoint un club amateur

Publié par Clément le 25 juin 2021 à 15:45

À 35 ans et après trois saisons en Ligue 2 avec le Paris FC, l'ancien joueur du Stade Rennais, Jonathan Pitroipa, s'est engagé dans un club de Régional 1, la sixième division française.

Jonathan Pitroipa rebondit à Chartres de Bretagne

Quel grand coup réalisé par le modeste club de Régional 1 du FC Chartres de Bretagne ! En quête d'expérience, le club de sixième division s'est offert les services de Jonathan Pitroipa. Après trois saisons passées sous les couleurs du Paris FC, consécutives à des expériences en Belgique, aux Emirats arabes unis, en Allemagne mais surtout au Stade Rennais, l'attaquant burkinabé (71 sélections, 18 buts) a choisi de rebondir dans le monde amateur, alors qu'il avait annoncé sa fin de carrière en février dernier.

De l'expérience pour encadrer une jeune équipe

Pour Yannis Le Dorse, le responsable seniors du club, son expérience va permettre d'encadrer les plus jeunes. "On est forcément ravi, ça donne un coup de projecteur mais c’est surtout d’avoir un joueur capable d’apporter de l’expérience. J’ai un groupe relativement jeune et cette arrivée va amener de la dynamique, de la confiance", a-t-il assuré pour le quotidien régional Ouest-France. Il s'attend à ce que Jonathan Pitroipa joue un rôle de grand frère auprès de ses nouveaux coéquipiers.

"Les joueurs vont pouvoir s’identifier sportivement à lui. Je suis content pour le club, qu’il ait choisi notre structure. Je rencontre quelqu’un d’une grande humilité, c’est assez facile comme relation", s'est ainsi satisfait Yannis Le Dorse. On peut également imaginer ses futurs coéquipiers impatients de jouer et combiner avec Jonathan Pitroipa, eux qui ont vécu une saison 2020-2021 complètement vierge. L'ancien attaquant, auteur de 19 buts en 112 rencontres avec le Stade Rennais entre 2011 et 2014, a confié habiter à Rennes "depuis un moment". Par ailleurs, son fils, Jayden, évoluera en U9 avec le FC Chartres de Bretagne à la rentrée prochaine.